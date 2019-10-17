Россияне устроили провокацию во время визита Зеленского в Латвию

Украина

Во время визита президента Украины в Латвию местные правоохранители в Риге задержали двоих граждан России, которые под видом журналистов начали забрасывать Владимира Зеленского вопросами о «формуле Штайнмайера».

Как сообщает информагентство «Укринформ», корреспондент которого стал свидетелем инцидента, у задержанных мужчин была камера и микрофон, однако ни логотипов на технике, ни аккредитации на освещение визита у них не было.

Сообщается, что это произошло после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Владимиром Зеленским и его латвийским коллегой Егилсом Левитсом. К украинскому президенту подошли после того, как он начал общаться с собравшимися возле памятника людьми.

Россияне заявили, что они представляют телеканал «НТВ», хотя документов, подтверждающих их командировку, не было. Более того, они приехали в Латвию по туристическим визам, которая не дает право на работу. «Журналисты» заявили полицейским, что визу им делала «какая-то другая фирма» и что они «везде так работают». Россиян задержали для выяснения обстоятельств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский заявлял, что «формула Штайнмайера» предполагает принятие Украиной нового закона об особом статусе Донбасса, который заработает «после проведения местных выборов по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами».

Также сообщалось, что в Киеве и других городах Украины состоялись протестные акции «Нет капитуляции», участники которых призывали власти отказаться от имплементации «формулы Штайнмайера».

Фото с сайта президента Украины.



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