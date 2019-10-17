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Завидует даже MARUV: Тина Кароль показала пышную грудь и подтянутый живот в откровенном платье (фото)
Популярная певица Тина Кароль, показавшая ранее обнаженную грудь, продолжает радовать поклонников новыми смелыми образами. Звезда опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых позирует в блестящем топе, облегающем платье с глубоким декольте и вырезом на животе. Смелый наряд подчеркивает пышный бюст певицы, тонкую талию и подтянутый живот. В таком соблазнительном виде певица приглашает поклонников на свои будущие концерты.
«Жду Вас 22, 23, 24 декабря во Дворце спорта на гала-концертах „Різдвяна історія з Тіною Кароль“ Будут все», — написала Тина.
Тина в новом наряде вызвала восторг у подписчиков. Они засыпали певицу комплиментами.
«Бомба, ракета, самолет», «Такая худенькая», «Невероятная», «Платье создает эффект», «Какой секс», — пишут под фото.
Не удержалась даже эпатажная певица MARUV. «Боже, какое платье», — оставила комплимент певица.
Напомним, каждое воскресенье Тина Кароль демонстрирует роскошные наряды на шоу «Танці з зірками», ведущей которого является.
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