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Шоу-бизнес

Завидует даже MARUV: Тина Кароль показала пышную грудь и подтянутый живот в откровенном платье (фото)

13:09 17 октября 2019 33
Тина Кароль
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Тина Кароль, показавшая ранее обнаженную грудь, продолжает радовать поклонников новыми смелыми образами. Звезда опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых позирует в блестящем топе, облегающем платье с глубоким декольте и вырезом на животе. Смелый наряд подчеркивает пышный бюст певицы, тонкую талию и подтянутый живот. В таком соблазнительном виде певица приглашает поклонников на свои будущие концерты.

«Жду Вас 22, 23, 24 декабря во Дворце спорта на гала-концертах „Різдвяна історія з Тіною Кароль“ Будут все», — написала Тина.

Тина в новом наряде вызвала восторг у подписчиков. Они засыпали певицу комплиментами.

«Бомба, ракета, самолет», «Такая худенькая», «Невероятная», «Платье создает эффект», «Какой секс», — пишут под фото.

Не удержалась даже эпатажная певица MARUV. «Боже, какое платье», — оставила комплимент певица.

Напомним, каждое воскресенье Тина Кароль демонстрирует роскошные наряды на шоу «Танці з зірками», ведущей которого является.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Анна Седокова взбудоражила сеть откровенным фото в купальнике.

А российская певица Ольга Серябкина полностью разделась в новом клипе.

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