Ольга Серябкина полностью разделась в новом клипе (фото, видео)

Шоу-бизнес

Российская певица Ольга Серябкина, которая три месяца назад покинула группу Serebro и пустилась в сольное плавание под псевдонимом MOLLY, представила новую работу — клип «Полуголые». Исполнительница использовала в видео проверенные трюки. Она показала свою фигуру во всей красе — в сексуальных купальниках и абсолютно без одежды.

Серябкина говорит, что в этой работе не ставила задачи показать свое тело, которое уже и так все видели во всех ракурсах, а поет о «тонком этапе отношений»

«О легком, но всепоглощающем чувстве первой влюбленности. Это не про преодоление сложностей, не о борьбе. А наоборот, о том, когда тебе просто хорошо рядом с человеком от ощущений, которые заполняют сердце и приятно туманят разум. Я не играю в клипе какую-то выдуманную роль, здесь все прозрачно», — сказала Ольга, представляя клип.

Напомним, бывшие коллеги Ольга Серябкина и Лена Темникова поскандалили, обменявшись «любезностями» в адрес друг друга.

Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что группа «ВИА-Гра» выпустила клип с эротичными сценами.

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