24.65 / 24.94 27.14 / 27.60
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Террорист Гиркин внезапно рассказал правду о главарях «ДНР»

14:21 17 октября 2019 221
Гиркин
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший главарь «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин, который одним из первых явился в украинский Славянск «защищать» «русский мир», разоткровенничался в прямом эфире на росТВ, выставляя себя и своих «соратников» в лучшем свете, называя российских оккупантов не бандитами, а «будущей властью» Донбасса.

Видео в Twitter опубликовал блогер с ником Necro Mancer.

В своем монологе бандит Грикин призывает ведущего различать «разницу между партизанским рейдом и захватом власти».

«Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А Безлер — тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой», — говорит оккупант.

В ответ Necro Mancer опубликовал ответ на спич Гиркина от другого бандита — горловского «мэра» Игоря Безлера («Беса»). Тот обвиняет Гиркина в краже денег, которые выделялись на так называемое «ополчение», которые потом Стрелков передавал в Москву родственникам.

Напомним, ранее Стрелков (Гиркин) признал, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением Донбасса. Он также признал, что за непризнанные «республики» воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги, и отметил возросшее мастерство украинских снайперов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кошка Мочи

Калифорнию трясло: видео с реакциями собаки и кошки на землетрясение стали вирусными

Камерон Эли

Сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими (фото)

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: стали известны подробности курса лечения актрисы

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер