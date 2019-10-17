Террорист Гиркин внезапно рассказал правду о главарях «ДНР»

Украина

Бывший главарь «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин, который одним из первых явился в украинский Славянск «защищать» «русский мир», разоткровенничался в прямом эфире на росТВ, выставляя себя и своих «соратников» в лучшем свете, называя российских оккупантов не бандитами, а «будущей властью» Донбасса.

Видео в Twitter опубликовал блогер с ником Necro Mancer.

В своем монологе бандит Грикин призывает ведущего различать «разницу между партизанским рейдом и захватом власти».

«Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А Безлер — тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой», — говорит оккупант.

#Гиркин: я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я #Пономарев'а народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А #Безлер — тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой https://t.co/xIGznAoBMr pic.twitter.com/EVxwZBaPKE — Necro Mancer (@666_mancer) October 16, 2019

В ответ Necro Mancer опубликовал ответ на спич Гиркина от другого бандита — горловского «мэра» Игоря Безлера («Беса»). Тот обвиняет Гиркина в краже денег, которые выделялись на так называемое «ополчение», которые потом Стрелков передавал в Москву родственникам.

Напомним, ранее Стрелков (Гиркин) признал, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением Донбасса. Он также признал, что за непризнанные «республики» воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги, и отметил возросшее мастерство украинских снайперов.

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