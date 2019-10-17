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Украина

Снег будет идти постоянно: синоптик дал прогноз на предстоящую зиму

15:20 17 октября 2019 1030
Первый снег
Инф. «ФАКТОВ»

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз, какой будет погода в ближайшую зиму после того, как осень поставила температурные рекорды. Об этом сообщает «Обозреватель».

Леонид Горбань отмечает, что волна похолодания всегда идет 3−4 дня, после чего на 4−5 дней наступает резкое потепление.

«Послезавтра уже ожидается снижение температуры на 3−4 градуса», — заявил народный синоптик. А с 24−25 октября, по его словам, будет резкое снижение температуры.

Он отметил, что с 12 по 22 ноября придут слабые, но устойчивые морозы.

«Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь январь морозный, а в феврале они будут сильнее, чем в январе: -18 …- 20. Практически снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается. Практически вся зима будет очень снежная», — прогнозирует Леонид Горбань.

Ранее сообщалось, что в Украине в октябре погода больше похожа на августовскую.

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