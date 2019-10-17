- 16:23 Капризы природы: в Киеве внезапно зацвели сакуры
- 16:12 Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака
- 16:11 В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами: фото и видео с места ЧП
- 15:56 Свитолина уступила россиянке в напряженном поединке на Кубке Кремля
- 15:55 Кто бы мог подумать: экс-замминистра экономразвития заподозрили в работе на спецслужбы России
- 15:55 Разумков заявил, что Рада не закроет «Миротворец» по требованию ООН
- 15:51 В каких условиях лечат Заворотнюк: в сеть попали фото из больницы
- 15:38 ГПУ просит Раду "сдать" Дубневича: в чем обвиняют нардепа
- 15:20 Снег будет идти постоянно: синоптик дал прогноз на предстоящую зиму
- 15:07 Суд в Киеве снял арест с акций "дочки" Сбербанка России
- 14:44 Основа мобильной платформы «Электронная Украина»: готовы к запуску первый блокчейн данных и единица измерения «ОдIн»
- 14:42 Рада приняла закон об аудите автодорог: что изменится
Снег будет идти постоянно: синоптик дал прогноз на предстоящую зиму
Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз, какой будет погода в ближайшую зиму после того, как осень поставила температурные рекорды. Об этом сообщает «Обозреватель».
Леонид Горбань отмечает, что волна похолодания всегда идет 3−4 дня, после чего на 4−5 дней наступает резкое потепление.
«Послезавтра уже ожидается снижение температуры на 3−4 градуса», — заявил народный синоптик. А с 24−25 октября, по его словам, будет резкое снижение температуры.
Он отметил, что с 12 по 22 ноября придут слабые, но устойчивые морозы.
«Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь январь морозный, а в феврале они будут сильнее, чем в январе: -18 …- 20. Практически снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается. Практически вся зима будет очень снежная», — прогнозирует Леонид Горбань.
Ранее сообщалось, что в Украине в октябре погода больше похожа на августовскую.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».