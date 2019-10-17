24.68 / 24.99 27.18 / 27.67
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада «искоренила» прапорщиков в украинской армии

17:24 17 октября 2019 156
Прапорщики
Инф. «ФАКТОВ»

17 октября Верховная Рада 278 голосами приняла законопроект № 0906 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы). Парламент принял еще несколько важных решений. Об этом сообщает ZIK.

Этот законопроект должен способствовать созданию профессионального сержантского корпуса и приобретению Вооруженными Силами Украины совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО.

Законопроектом вместо воинского звания «прапорщик» вводится звание «главный сержант». Внесены и другие изменения по воинским званиям военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада не будет закрывать сайт «Миротворец», несмотря на требование миссии ООН,

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кошка Мочи

Калифорнию трясло: видео с реакциями собаки и кошки на землетрясение стали вирусными

Гороскоп

Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Ребенка ведет мужчина за руку

Трехлетнего мальчика, пропавшего из детского сада в Харькове, спас разносчик пиццы

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер