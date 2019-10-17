Рада «искоренила» прапорщиков в украинской армии

Украина

17 октября Верховная Рада 278 голосами приняла законопроект № 0906 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы). Парламент принял еще несколько важных решений. Об этом сообщает ZIK.

Этот законопроект должен способствовать созданию профессионального сержантского корпуса и приобретению Вооруженными Силами Украины совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО.

Законопроектом вместо воинского звания «прапорщик» вводится звание «главный сержант». Внесены и другие изменения по воинским званиям военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада не будет закрывать сайт «Миротворец», несмотря на требование миссии ООН,

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