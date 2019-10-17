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Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала родителей (фото)

17:57 17 октября 2019 258
Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Светлана Лобода, которая недавно провела несколько дней в солнечном осеннем Киеве и погуляла на дне рождения друга, показала редкое фото родителей. Звезда опубликовала в Instagram свадебный снимок Натальи Васильевны и Сергея Васильевича и поздравила их с 38 годовщиной бракосочетания, то есть с ртутной свадьбой.

«38 лет назад мои родители стали мужем и женой. И сегодня они по-прежнему друг за друга горой», — написала Лобода.

Поклонники певицы отметили, что Светлана очень похожа на маму и оставили в комментариях свои поздравления.

«Поздравляю, крепкого здоровья им», «На маму похожа», «Светлана Сергеевна, вы с мамой одно лицо», «Красивая пара и дочь красавица. Поздравляю», «Мамины глаза», — пишут под фото.

В комментариях отметился также композитор Игорь Крутой. «Очень трогательно, поздравляю», — написал он.

Напомним, Светлана Лобода родом из Броваров. С родителями у певицы сложились очень теплые отношения. Они помогали ей воспитывать старшую дочь Еву, с удовольствием возятся и с младшей Тильдой. Певица редко публикует фото с семьей.

Ранее в интервью Ксении Собчак Светлана Лобода рассказала, что она живет на три дома и всегда возит детей с собой.

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