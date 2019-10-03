- 05:50 Неожиданно: Шакро Молодой решил отказаться от титула «главного вора»
- 05:20 Скандал с клопами в СВ-вагоне поезда "Укрзалізниці" получил продолжение
- 04:20 Лобода показала своего парня, с которым последнее время проводит все ночи
- 03:50 В РФ руководитель спортшколы совратил 15-летнюю школьницу
- 03:06 Разведение войск может не состояться: в Минобороны назвали условие для начала процесса
- 02:47 Зубная боль убивает: мужчина не смог ждать открытия поликлиники и зарезал стоматолога кинжалом
- 02:27 Королева Елизавета II очень страдает: названа причина
- 01:50 «Разъехались и кольца сняли»: в сети обсуждают развод Собчак и Богомолова
- 01:20 «Сдача национальных интересов»: депутаты двух облсоветов возмутились «формулой Штайнмайера»
- 00:48 «Девчонка»: длинноногая Пугачёва в «молодежном» мини затмила Кристину Орбакайте
- 00:39 «Ливерпуль» пропустил трижды и вырвал победу: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 00:25 Смертельная игра: во Львове любитель шахмат убил соперника молотком
Лобода показала своего парня, с которым последнее время проводит все ночи (фото)
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно отлично провела время в Киеве, решила снова удивить своих поклонников.
Так, в своем Instagram артистка поделилась фотографией своего «парня». Именно так она назвала саунд-продюсера, с которым она в буквальном смысле проводит все дни и ночи.
«Знакомьтесь — мой друг, парень, с которым мы проводим дни ночи вместе. Уже неделю как!!! мой незаменимый Саундпродюсер», — написала артистка.
Несмотря на неоднозначную внешность нового «парня» певицы, пост в течение дня собрал более 50 тысяч лайков и просмотров.
Отметим, что большинство поклонников наверняка оценили юмор Светланы Лобода, но, скорее всего, ждали от нее несколько иной информации: до сих пор не известно, кто является отцом ее младшей дочери Тильды. Судя по всему, больше всего шансов на отцовство у солиста легендарной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Но певица упорно хранит молчание, ссылаясь на какие-то мифологические «условия контракта».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях Светлана Лобода заинтриговала многочисленных поклонников нежным фото с младенцем на руках. К сожалению, сенсации не получилось — «бэби» оказался не еще одним ребенком певицы, а малышом подруги Лободы, дизайнера Лилии Литковской, которая недавно стала мамой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..