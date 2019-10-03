Шоу-бизнес

Лобода показала своего парня, с которым последнее время проводит все ночи (фото)

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно отлично провела время в Киеве, решила снова удивить своих поклонников.

Так, в своем Instagram артистка поделилась фотографией своего «парня». Именно так она назвала саунд-продюсера, с которым она в буквальном смысле проводит все дни и ночи.

«Знакомьтесь — мой друг, парень, с которым мы проводим дни ночи вместе. Уже неделю как!!! мой незаменимый Саундпродюсер», — написала артистка.

Несмотря на неоднозначную внешность нового «парня» певицы, пост в течение дня собрал более 50 тысяч лайков и просмотров.

Отметим, что большинство поклонников наверняка оценили юмор Светланы Лобода, но, скорее всего, ждали от нее несколько иной информации: до сих пор не известно, кто является отцом ее младшей дочери Тильды. Судя по всему, больше всего шансов на отцовство у солиста легендарной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Но певица упорно хранит молчание, ссылаясь на какие-то мифологические «условия контракта».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях Светлана Лобода заинтриговала многочисленных поклонников нежным фото с младенцем на руках. К сожалению, сенсации не получилось — «бэби» оказался не еще одним ребенком певицы, а малышом подруги Лободы, дизайнера Лилии Литковской, которая недавно стала мамой.

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