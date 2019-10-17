Украина

Даже не успели отстегнуть ремни: в России назвали причину гибели пассажиров сгоревшего в «Шереметьево» «Суперджета»

При катастрофе самолета SSJ 100, который 5 мая потерпел крушение в аэропорту Шереметьево, большинство пассажиров погибло от дыма и огня, даже не поднявшись с кресел. Об этом Зигмунд Ложис, руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР), сообщил российскому изданию «Коммерсантъ».

«Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика. Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее», — заявил Ложис.

Ранее сообщалось, что массовую гибель пассажиров командир лайнера объяснил ошибкой, которую кто-то допустил при эвакуации.

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