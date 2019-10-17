История современности

75 лет назад в Бермудском треугольнике с корабля «Рубикон» таинственно исчезли 300 человек

Возможно, пропавшие в том районе корабли и люди оказались в «четвертом измерении»

17 октября 1959 г. Южноафриканская компания «Де Бирс» выпустила первый искусственный алмаз.

18 октября 1009 г. Халиф Аль-Хаким би-Амруллах разрушил Храм Гроба Господня, что стало одной из причин начала Крестовых походов.

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20 октября 1959 г. На мюнхенском кладбище Вальдфридгоф был похоронен Степан Бандера, убитый по приказу советских властей.

22 октября 1929 г. Родился лучший вратарь XX века советский футболист Лев Яшин.

23 октября 1689 г. Английский парламент принял Билль о правах — один из первых документов, в котором на юридическом уровне закреплялись основные права человека.

23 октября 1859 г. В Киеве открылась первая в Украине воскресная школа, обучавшая детей в христианских традициях.

22 октября 1944 года военный американский дирижабль нашел кубинское судно «Рубикон» у побережья Флориды. Вскоре к нему подошли два катера береговой охраны. Поднявшись на борт «Рубикона», спасатели обнаружили на корабле только собаку. При этом у судна не было шлюпок, кроме того, на носу болтался оборванный буксировочный трос. Вещи членов экипажа находились в каютах, а вся обстановка говорила о том, что судно покидали в спешке. Хотя сам корабль, по свидетельству американцев, был в отличном состоянии.

История с моряками «Рубикона» пополнила список странных случаев, имевших место в так называемом Бермудском треугольнике — районе в Саргассовом море (Атлантический океан). Район ограничен треугольником, вершинами которого являются Майами, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Площадь Бермудского треугольника составляет более миллиона квадратных километров. Район является очень сложным для навигации: здесь большое количество отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы.

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В этом районе нашей планеты исчезают не только корабли, но и самолеты. Американский летчик Брюс Гернон, вылетевший с Багамских островов в Майами-Бич, штат Флорида, так описывает свой полет: «После набора высоты я заметил прямо по курсу странное облако полукруглой формы. Внутри облака были яркие вспышки. Я ощутил нечто похожее на невесомость. Все навигационные приборы вышли из строя, стрелка компаса металась во все стороны. Когда самолет вышел из этого тоннеля, я увидел, что мы подлетаем к Майами-Бич. При этом полет занял всего 45 минут, хотя должен был длиться не менее 75».

Этому пилоту очень повезло, чего нельзя сказать о десятках самолетов и судов, пропавших в районе Бермудского треугольника. Ученые уже много лет пытаются выяснить, что за странная и зловещая сила действует в этом месте.

Многие специалисты уверены, что причина массовой гибели кораблей кроется в 30-метровых океанических волнах, которые могут возникать в Бермудском треугольнике, пишет Daily Star. Впервые волны, о которых идет речь, были обнаружены в 1997 году. Исследователи заявили, что они могут появляться из ниоткуда и имеют разрушительную силу.

«Все исчезновения происходят из-за Атлантиды — подводного мифического города, — такую гипотезу выдвинул ясновидящий Эдгар Кейси, считавший, что город затонул в Бермудском треугольнике. — Город и местность, на которой он стоял, состояли из огромного количества кристаллов, способных излучать некие виды энергии. Именно эта энергия нарушает работу навигационных приборов кораблей, из-за чего они и гибнут».

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По другой версии, землетрясения и цунами порождают магнитные бури, которые вполне способны повлиять на работу навигационного оборудования и электронику, обрекая, таким образом, суда на гибель.

Гибель судов из-за выбросов метана объясняется несколькими гипотезами. По одной из них, в воде формируются гигантские пузыри, заполненные метаном с настолько пониженной плотностью, что движение кораблей становится невозможным и они уходят на дно. По другой — метан становится причиной остановки двигателей или аварий из-за понижения плотности воздуха.

Сообщения пилотов о том, что у моря какой-то странный вид, а солнце вдруг скрылось из виду, наводит на мысль о существовании оптической аберрации (ошибки или погрешности изображения в оптической системе), «дыры в небе», наконец, некоей области, о которой известно только то, что самолет может в нее войти, но не может выйти. Многие летчики и моряки полагают, что лишь гипотеза аберрации способна пролить свет на подобного рода исчезновения. Некоторые считают, что аберрация не что иное, как искривление пространства и пропавшие корабли оказались в ловушке «четвертого измерения».

Возможно, время течет с различной скоростью, а не с постоянной, как принято считать. Если это так, то тогда можно объяснить случаи, когда суда и самолеты внезапно оказывались за сотни миль от того места, где им надлежало находиться по логике вещей. Если скорость времени в данной точке пространства будет значительно отличаться от его обычной скорости, судно, попавшее в такую временную западню, просто перестанет существовать в нашем мире. Кроме того, можно предположить, что время не всегда течет прямолинейно. Часть временного потока отклоняется от основного русла, унося с собой все, что случайно оказалось в этот момент в данном районе. Если это корабль или самолет, то вместе с экипажем и пассажирами он окажется перенесенным в будущее или прошлое, или даже в «параллельную вселенную».

Несмотря на огромное количество версий, гипотез, предположений, загадка Бермудского треугольника до сих пор не разгадана. Как писал в своем «Письме в редакцию телевизионной передачи „Очевидное — невероятное“ из сумасшедшего дома» Владимир Высоцкий:

«Говорил, ломая руки,

Краснобай и баламут

Про бессилие науки

Перед тайною Бермуд».

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые выяснили причину гибели цивилизации майя.



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