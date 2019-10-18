- 00:51 Лобовое столкновение маршрутки и кроссовера под Николаевом: 11 пострадавших, из них трое – маленькие дети
- 00:21 Трамп и Эрдоган договорились по курдам без их ведома и участия
- 00:21 Можно было предотвратить: названа новая версия гибели Виктора Цоя
- 17.10 23:55 На гольф-курорте Трампа: названы место и сроки проведения следующего саммита G7
- 17.10 23:16 Масштабный пожар в Киеве: пламя охватило несколько квартир в многоэтажке на Березняках
- 17.10 22:50 Госбюджет Украины перепишут из-за укрепления гривни
- 17.10 22:21 Трамп договорился с "чертовски хорошим лидером" Эрдоганом о прекращении огня в Сирии и отзывает санкции против Турции
- 17.10 22:14 «Динамо» потеряло основного вратаря: стали известны сроки восстановления
- 17.10 21:58 В Днепре расстреляли Mercedes: водитель убит, убийца задержан
- 17.10 21:54 Гвоздик – Бетербиев: онлайн-трансляция боя за два чемпионских пояса
- 17.10 21:33 В Киеве "накрыли" частную клинику, торговавшую человеческими органами
- 17.10 20:59 Подарок Зеленского освобожденным узникам Кремля вызвал неоднозначную реакцию в сети
На гольф-курорте Трампа: названы место и сроки проведения следующего саммита G7
Президент США Дональд Трамп намерен инициировать проведение саммита G7 в следующем году на своем гольф-курорте Trump National Doral во Флориде. С таким заявлением выступили в Белом доме, передает Reuters.
Агентство ссылается на и. о. главы администрации Белого дома Мика Малвейни, который заявил, что саммит состоится 10−12 июня 2020 года.
При этом Малвейни отметил, что место проведения саммита выбирали среди 12 других объектов.
«Trump National Doral безусловно лучший комплекс для этой встречи. Как будто его построили именно для проведения этого мероприятия», — сказал и. о. главы Белого дома.
Весомой причиной для выбора Trump National Doral стало то, что он расположен недалеко от аэропорта, имеет много номеров и предлагает отдельные здания для каждой делегации.
При этом Трамп якобы «никоим образом» не будет получать прибыли от предстоящего саммита.
В то же время идея провести саммит на курорте Трампа была раскритикована со стороны органов, контролирующих соблюдение государственной этики. В частности, в организации «Граждане за ответственность и этику» заявили, этот шаг невероятный, особенно в свете нынешних усилий по отставке Трампа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в этом году саммит «Большой семерки» состоялся во Франции в Биаррице 24−26 августа. При этом перед началом встречи лидеры ведущих стран мира выступила против инициативы Трампа и Макрона вернуть Россию в G8.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Драма в воздухе: самолет Кейт Миддлтон и принца Уильяма попал в ужасный шторм и не смог зайти на посадку (фото, видео)
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».