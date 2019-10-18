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Еще три производства: в ГПУ сообщили о новых делах, где фигурирует Пашинский
Генеральная прокуратура открыла три уголовных производства, в которых фигурирует экс-нардеп Сергей Пашинский. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире «1+1».
По его словам, органы досудебного расследования имеют достаточно материалов для подтверждения вины Пашинского.
«Только на этой неделе было зарегистрировано по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать этот народный депутат. Кроме того, еще есть достаточно материалов в органов досудебного расследования. В частности, в НАБУ, которые уже расследуются, и где также может быть фигурантом этот народный депутат», — сказал Рябошапка.
Он добавил, что эти материалы могут быть основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем.
При этом Рябошапка добавил, что ГПУ не ориентировано на политические расправы, а подозрения представляются представителям разных политических сил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского, удовлетворив ходатайство Государственного бюро расследований. Решение огласила судья Олеся Батрин. По ее словам, бывший нардеп будет находиться под стражей до 4 декабря. Пашинского подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу около двух лет назад. В частности, тогда перепалка бывшего нардепа с ним закончилась стрельбой, в результате которой Химикус получил ранения.
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