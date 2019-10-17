Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: стали известны подробности о курсе лечения актрисы

Шоу-бизнес

Вчера, 16 октября, некий пожелавший остаться неизвестным друг семьи Заворотнюк рассказал журналистам о состоянии здоровья исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня». По его словам, актриса чувствует себя не так уж и плохо, пишет издание «Вокруг ТВ».

По словам друга семьи, в отличие от информации некоторых СМИ и «сведущих лиц», сейчас активно ведется реабилитация Анастасии, в том числе и с помощью водных процедур.

Также анонимный источник добавил, что две операции, которые перенесла актриса в сентябре, оказались эффективными. Поэтому у близких звезды появилась реальная надежда, что Анастасия вскоре встанет на ноги.

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Напомним, что информацию об одной операции Анастасии Заворотнюк подтверждали ранее друзья актрисы — по их словам, «няня» прооперирована в одной из частных клиник Москвы, и затем отправлена на реабилитацию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родные российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которые не комментируют ее здоровье, а лишь опровергают фейки о ее состоянии, впервые после слухов о смертельной болезни появятся на телевидении: исключение может быть сделано для программы Андрея Малахова «Прямой эфир».

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