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Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: стали известны подробности о курсе лечения актрисы
Вчера, 16 октября, некий пожелавший остаться неизвестным друг семьи Заворотнюк рассказал журналистам о состоянии здоровья исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня». По его словам, актриса чувствует себя не так уж и плохо, пишет издание «Вокруг ТВ».
По словам друга семьи, в отличие от информации некоторых СМИ и «сведущих лиц», сейчас активно ведется реабилитация Анастасии, в том числе и с помощью водных процедур.
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Также анонимный источник добавил, что две операции, которые перенесла актриса в сентябре, оказались эффективными. Поэтому у близких звезды появилась реальная надежда, что Анастасия вскоре встанет на ноги.
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Напомним, что информацию об одной операции Анастасии Заворотнюк подтверждали ранее друзья актрисы — по их словам, «няня» прооперирована в одной из частных клиник Москвы, и затем отправлена на реабилитацию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родные российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которые не комментируют ее здоровье, а лишь опровергают фейки о ее состоянии, впервые после слухов о смертельной болезни появятся на телевидении: исключение может быть сделано для программы Андрея Малахова «Прямой эфир».
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