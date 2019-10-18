Снова лето: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Украина

Прекрасная летняя погода с ярким солнцем, голубым небом и легким ветерком, которая радует украинцев вот уже несколько дней подряд, сохранится и в выходные.

19 и 20 октября на всей территории страны без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м / с. Температура ночью 8−10 градусов, днем 20−22 градуса тепла.

В Киеве также будет без осадков. Ночью и утром дымка и туман. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Напомним, по прогнозам синоптиков, пришедшее в Украину «бабье лето» обещает быть долгим. Небольшое снижение температуры возможно лишь со второй половины следующей недели, с 23 октября. Похолодание будет плавным — температура понизится на 3−5 градусов.

Морозы придут в Украину с 12 по 22 ноября. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, зима ожидается с хорошими морозами, особенно они будут лютовать в феврале: -18 …- 20. Снег практически будет идти постоянно. Так что вся зима будет очень снежная.

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