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Снова лето: синоптики порадовали прогнозом на выходные
Прекрасная летняя погода с ярким солнцем, голубым небом и легким ветерком, которая радует украинцев вот уже несколько дней подряд, сохранится и в выходные.
19 и 20 октября на всей территории страны без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м / с. Температура ночью 8−10 градусов, днем 20−22 градуса тепла.
В Киеве также будет без осадков. Ночью и утром дымка и туман. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла.
Напомним, по прогнозам синоптиков, пришедшее в Украину «бабье лето» обещает быть долгим. Небольшое снижение температуры возможно лишь со второй половины следующей недели, с 23 октября. Похолодание будет плавным — температура понизится на 3−5 градусов.
Морозы придут в Украину с 12 по 22 ноября. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, зима ожидается с хорошими морозами, особенно они будут лютовать в феврале: -18 …- 20. Снег практически будет идти постоянно. Так что вся зима будет очень снежная.
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