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Происшествия

На химпредприятии под Ровно прогремел взрыв: фото с места происшествия

7:41 18 октября 2019 230
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В поселке Клевань Ровенской области спасатели ликвидировали пожар на территории одного из предприятий, которое занималось производством красок. Напомним, в конце сентября в Киеве горела нефтебаза.

Как сообщили в областном главке ГСЧС, возгорание началось около 19:00 на территории ТОВ Колор С.І.М. в отдельно стоящем здании, где мыли использованные банки из-под краски.

Сначала в помещении произошел взрыв, а затем начался пожар. Спасатели тушили его двумя стволами. В 20:16 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в Киеве в жилом массиве Березняки, а также о пожаре в столичном троллейбусе.

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