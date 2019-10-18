В семье Яценюка произошло горе

Происшествия

У бывшего премьер-министра Украины и председателя партии «Народный фронт» Арсения Яценюка умер отец. Несколько дней назад умер отец известной украинской певицы Ирины Билык.

Петр Яценюк — украинский историк, кандидат исторических наук, доцент. Родился 12 июля 1941 года в селе Костриживка Черновицкой области. Окончил исторический факультет Черновицкого университета, в котором и работал с 1974 года.

«Многие из нас знали Петра Ивановича лично. Он был очень эрудированным и талантливым человеком, мужественным и сильным человеком, жизнерадостным и очень хорошим, он заряжал своим оптимизмом и был примером для многих поколений своих студентов Черновицкого государственного университета, в котором преподавал с 1974 года. Скорбим вместе с семьей и близкими Петра Ивановича. Вечная память. Царство Небесное». — пишут соратники бывшего премьера на сайте «Народного фронта».

Напомним, 17 октября в Киеве умер украинский военный, кандидат философских наук, народный депутат Украины второго созыва Владимир Мулява. 15 октября стало известно о смерти украинского писателя Владимир Панченко.

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