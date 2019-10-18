Происшествия

Резонансное убийство в Днепре: в сети появилось видео задержания подозреваемого

В Днепре задержали вероятного преступника, расстрелявшего Mercedes. Напомним, в четверг, 17 октября, возле отеля «Прибой» на Набережной Заводской застрелили мужчину в Mercedes, который стоял возле въезда в отель.

Погибшего звали Армен Багдасарян. На момент смерти ему было 27 лет.

Как сообщает «Информатор», в ходе спецоперации бойцы КОРДа задержали вероятного преступника на заправке OKKO на Левом берегу Днепра. Им оказался 30-летний неработающий житель города.

Мужчина припарковал свой Toyota Prado, вышел из автомобиля и спустя несколько минут был задержан спецназом и сотрудниками уголовного розыска. Правоохранители изъяли у него гладкоствольное охотничье помповое ружье, после чего доставили в Чечеловское отеделение полиции для дальнейших разбирательств.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Сумах прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему мужчине, который 14 октября серьезно ранил таксиста, выпустив в него 20 пуль из пневматического пистолета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter