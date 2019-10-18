Украина

Амнистия на Донбассе: в МИД рассказали, кого отправят в тюрьму

В рамках выполнения минских соглашений Украина приняла все законы по амнистии. Об этом в пятницу, 18 октября, в Верховной Раде, в рамках часа вопросов к правительству, заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

«На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте минских договоренностей», — сказал

Боднар, напомнил, что решение по амнистии принимает суд.

Чиновник также указал на то, что вопросы помилования могут рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях.

«Под амнистию не попадают преступления, в соответствии с международным законодательством, включая преступления против человечности и военные преступления. Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление в отношении малазийского «Боинга», — сказал Боднар.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время «это вопрос дискуссии».

«Мы должны вынести сейчас на обсуждение именно этот вопрос — общественно значимый и чрезвычайно волнительный для общества. У меня была возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины», — добавил замминистра.

Напомним, согласно последнему опросу Центра Разумкова, ради достижения мира на Донбассе большинство опрошенных не согласны, чтобы власть амнистировала тех, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемых «ДНР» и «ЛНР». 59% высказались против такой амнистии, поддерживают ее проведение 18%.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина сделала первые шаги в вопросе возвращения Донбасса, согласившись на «формулу Штайнмайера», которая вызвала бурное неприятие в украинском обществе. Более подробно об этом читайте в материале: «Зеленский ищет компромисс, чтобы реинтегрировать Донбасс и общество не считало это капитуляцией, — Александр Чалый».

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