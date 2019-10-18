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- 13:57 Апелляционный суд оставил Пашинского под арестом
Апелляционный суд оставил Пашинского под арестом
Бывший народный депутат Сергей Пашинский останется в СИЗО до 4 декабря. Такое решение принял Апелляционный административный суд Киева, оставив в силе решение столичного Печерского суда.
Заседание суда длилось два дня. Экс-нардепа хотели взять на поруки бывший спикер Рады Андрей Парубий, нардеп Николай Княжицкий, экс-нардепы Татьяна Черновол, Андрей Тетерук и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.
Как сообщает theБабель, во время судебного процесса защита Пашинского настаивала на том, что дело об аресте их подзащитного должен был бы рассматривать не Печерский суд столицы, а Шевченковский, поскольку Государственное бюро расследований находится именно в том районе.
Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Пашинского, удовлетворив ходатайство ГБР. Экс-нардепа подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу около двух лет назад.
По словам Генпрокурора Руслана Рябошапки, Генеральная прокуратура открыла всего три уголовных производства, в которых фигурирует бывший депутат Сергей Пашинский.
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