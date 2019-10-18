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Происшествия

Появилось видео с задержанным в Киеве маньяком

14:56 18 октября 2019 126
Полицейская операция
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео первого допроса задержанного в Киеве мужчины (1975 года рождения), который нападал с ножом на прохожих, один из которых от полученных ран скончался.

Задержанный — ранее судимый за два убийства киевлянин (1975 года рождения), который летом этого года выписался из психоневрологического диспансера. Во время допроса он заявил, что нападал только на мужчин, не трогая женщин и детей. Задержанный не смог ответить на вопрос о том, сколько нападений он совершил — мол, не считал: «Пять или меньше».

Эксклюзивный материал «В Киеве орудует маньяк? Жители Воскресенки и Радужного устроили переполох из-за волны убийств (фото)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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