Появилось видео с задержанным в Киеве маньяком

Происшествия

В сеть выложили видео первого допроса задержанного в Киеве мужчины (1975 года рождения), который нападал с ножом на прохожих, один из которых от полученных ран скончался.

Задержанный — ранее судимый за два убийства киевлянин (1975 года рождения), который летом этого года выписался из психоневрологического диспансера. Во время допроса он заявил, что нападал только на мужчин, не трогая женщин и детей. Задержанный не смог ответить на вопрос о том, сколько нападений он совершил — мол, не считал: «Пять или меньше».

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