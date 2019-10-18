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Появилось видео с задержанным в Киеве маньяком
В сеть выложили видео первого допроса задержанного в Киеве мужчины (1975 года рождения), который нападал с ножом на прохожих, один из которых от полученных ран скончался.
Задержанный — ранее судимый за два убийства киевлянин (1975 года рождения), который летом этого года выписался из психоневрологического диспансера. Во время допроса он заявил, что нападал только на мужчин, не трогая женщин и детей. Задержанный не смог ответить на вопрос о том, сколько нападений он совершил — мол, не считал: «Пять или меньше».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.