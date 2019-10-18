24.62 / 25.02 27.23 / 27.85
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

У Водолея разрешится серьезная проблема, а Лев столкнется с завистниками: гороскоп на неделю

7:37 21 октября 2019 415
гороскоп
Инф. «ФАКТОВ»

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Скорее всего, предстоящий период станет для вас небольшим испытанием на личном фронте. Старайтесь быстро переключать свое внимание, не концентрируясь долго на чем-то одном. Это даст возможность избежать всяческих недоразумений.

ТЕЛЕЦ. Не стоит забывать о том, что молчание — золото, и придерживать свой язык даже в том случае, когда очень хочется высказаться. Вопросы, для решения которых вы приложили значительные усилия, будут наконец-то решены.

БЛИЗНЕЦЫ. Для вас крайне важно в настоящее время находить источники положительных эмоций. При этом все средства будут хороши. Не берите близко к сердцу то, что не представляет собой какую-то глобальную проблему, спокойнее воспринимайте все.

Читайте также: Опасные и благоприятные дни октября: когда нужно быть начеку

РАК. Иногда не лишним будет обратиться за помощью к коллеге или попросить совета у руководства. Скорее всего, вы окажетесь именно в такой ситуации. Самое время назначать романтические свидания, делать предложение руки и сердца.

ЛЕВ. Опасайтесь зависти со стороны окружающих. Не раскрывайте свои карты ни перед кем и обходите стороной любителей плести интриги. Больше сил и внимания уделяйте самым близким людям — они сейчас в этом нуждаются как никогда.

ДЕВА. Вас сложно будет застать дома в ближайшее время — жажда деятельности не даст сидеть ни минуты. Хороший период наступает для тех, кто хочет повысить свой образовательный и профессиональный уровень.

ВЕСЫ. Стоит перенести встречи с деловыми партнерами на более подходящий период. Будьте предельно осторожны, подписывая какие-либо документы, особенно финансового характера. Больше внимания уделяйте бытовым мелочам, которые сейчас выходят у вас на первый план.

СКОРПИОН. Можете начинать дело, к которому шли последние несколько недель. Есть надежда, что люди, которым вы доверили свои планы, станут достойными партнерами. Не забывайте также о личной жизни.

Читайте также: Продвижение в карьере и возвращение долгов: гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака

СТРЕЛЕЦ. Имеете все шансы для того, чтобы осуществить задуманное. Хорошее время для тех, кто ищет новое место службы — получите заманчивое предложение, и возможно даже, не одно. Будьте терпимее к капризам своих близких.

КОЗЕРОГ. Особых поводов для тревог не предвидится, поэтому можете расслабиться и немного отдохнуть. Хорошее время для заключения сделок купли-продажи, поиска источника дополнительного заработка.

ВОДОЛЕЙ. То, что вызывало ваше беспокойство и мешало спать по ночам, наконец-то утрясется. Вы останетесь довольны результатом и будете полны новых планов на будущее. Старайтесь только ставить перед собой реальные задачи.

РЫБЫ. Излишняя раздражительность, желание постоянно высказывать свое несогласие в разговоре с окружающими, конечно же, не будет способствовать вашему авторитету. Это говорит о том, что подобное поведение — не лучший способ заявить о себе.

Читайте также: Львов толкнет на измены, а Весы найдут свою судьбу: любовный гороскоп на октябрь

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Гороскоп

Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

Седокова

«Ты же мать троих»: Седокову раскритиковали за демонстрацию ягодиц (фото)

магнитная буря

Мощная магнитная буря откладывается: когда ждать метеоудара в октябре

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер