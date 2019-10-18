У Водолея разрешится серьезная проблема, а Лев столкнется с завистниками: гороскоп на неделю

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ОВЕН. Скорее всего, предстоящий период станет для вас небольшим испытанием на личном фронте. Старайтесь быстро переключать свое внимание, не концентрируясь долго на чем-то одном. Это даст возможность избежать всяческих недоразумений.
ТЕЛЕЦ. Не стоит забывать о том, что молчание — золото, и придерживать свой язык даже в том случае, когда очень хочется высказаться. Вопросы, для решения которых вы приложили значительные усилия, будут наконец-то решены.
БЛИЗНЕЦЫ. Для вас крайне важно в настоящее время находить источники положительных эмоций. При этом все средства будут хороши. Не берите близко к сердцу то, что не представляет собой какую-то глобальную проблему, спокойнее воспринимайте все.
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РАК. Иногда не лишним будет обратиться за помощью к коллеге или попросить совета у руководства. Скорее всего, вы окажетесь именно в такой ситуации. Самое время назначать романтические свидания, делать предложение руки и сердца.
ЛЕВ. Опасайтесь зависти со стороны окружающих. Не раскрывайте свои карты ни перед кем и обходите стороной любителей плести интриги. Больше сил и внимания уделяйте самым близким людям — они сейчас в этом нуждаются как никогда.
ДЕВА. Вас сложно будет застать дома в ближайшее время — жажда деятельности не даст сидеть ни минуты. Хороший период наступает для тех, кто хочет повысить свой образовательный и профессиональный уровень.
ВЕСЫ. Стоит перенести встречи с деловыми партнерами на более подходящий период. Будьте предельно осторожны, подписывая какие-либо документы, особенно финансового характера. Больше внимания уделяйте бытовым мелочам, которые сейчас выходят у вас на первый план.
СКОРПИОН. Можете начинать дело, к которому шли последние несколько недель. Есть надежда, что люди, которым вы доверили свои планы, станут достойными партнерами. Не забывайте также о личной жизни.
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СТРЕЛЕЦ. Имеете все шансы для того, чтобы осуществить задуманное. Хорошее время для тех, кто ищет новое место службы — получите заманчивое предложение, и возможно даже, не одно. Будьте терпимее к капризам своих близких.
КОЗЕРОГ. Особых поводов для тревог не предвидится, поэтому можете расслабиться и немного отдохнуть. Хорошее время для заключения сделок купли-продажи, поиска источника дополнительного заработка.
ВОДОЛЕЙ. То, что вызывало ваше беспокойство и мешало спать по ночам, наконец-то утрясется. Вы останетесь довольны результатом и будете полны новых планов на будущее. Старайтесь только ставить перед собой реальные задачи.
РЫБЫ. Излишняя раздражительность, желание постоянно высказывать свое несогласие в разговоре с окружающими, конечно же, не будет способствовать вашему авторитету. Это говорит о том, что подобное поведение — не лучший способ заявить о себе.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».