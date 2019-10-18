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Украина

Новые выборы под Новый год: ЦИК назначила волеизъявление в шести громадах на 29 декабря

23:23 18 октября 2019 31
Выборы в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании, которое состоялось 18 октября, назначила на 29 декабря 2019 года первые местные выборы в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

Соответствующее решение ЦИК приняла после рассмотрения обращения четырех областных государственных администраций (ОГА) относительно назначения первых местных выборов в связи с образованием ОТГ.

Таким образом, выборы пройдут в Днепропетровской области в 3 ОТГ, во Львоской области в одном ОТГ, в Сумской области в одном ОТГ и в Черновицкой области в одном ОТГ.

Кроме того, Центризбирком объявил с 9 ноября начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Напомним, что первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что выборы в Киеве могут состояться не ранее чем в январе-феврале 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы на 22 декабря 2019 года. Местные выборы назначены в 86 объединенных территориальных общинах.

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