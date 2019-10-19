Гвоздик – Бетербиев: видео нокдаунов

Спорт

Украинский боксер Александр Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв в поединке за два чемпионских пояса WBC и IBF в полутяжелом весе россиянину Артуру Бетербиеву.

Впервые на канвасе ринга Liacouras Center в Филадельфии наш соотечественник оказался уже в первом раунде, но арбитр, сперва отсчитавший нокдаун Александру, затем после консультаций с коллегами отменил свое решение. Аналогично без начала отсчета завершились падения Гвоздика в шестом раунде и в начале десятого. Впрочем, Бетербиев продолжал методично доставать ударами украинца, результатом чего стали еще три падения Гвоздика, после чего рефери в ринге принял решение об остановке боя.

Beterbiev called FIGHT in Round



After going the distance, an overwhelming 10th round made Beterbiev THE man to beat in the Light Heavyweight division. #BeterbievNail pic.twitter.com/zk90hcmGcp — Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.

Приятно, что после завершения поединка боксеры пожали друг другу руки и пожелали успехов в дальнейших боях.

From one warrior to another.



Nothing but respect#BeterbievNail pic.twitter.com/uk8GOMz5B1 — Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик лидировал по запискам у двух судей из трех на момент остановки боя с Бетербиевым.

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