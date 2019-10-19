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Гвоздик – Бетербиев: видео нокдаунов
Украинский боксер Александр Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв в поединке за два чемпионских пояса WBC и IBF в полутяжелом весе россиянину Артуру Бетербиеву.
Впервые на канвасе ринга Liacouras Center в Филадельфии наш соотечественник оказался уже в первом раунде, но арбитр, сперва отсчитавший нокдаун Александру, затем после консультаций с коллегами отменил свое решение. Аналогично без начала отсчета завершились падения Гвоздика в шестом раунде и в начале десятого. Впрочем, Бетербиев продолжал методично доставать ударами украинца, результатом чего стали еще три падения Гвоздика, после чего рефери в ринге принял решение об остановке боя.
Beterbiev called FIGHT in Round— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.
After going the distance, an overwhelming 10th round made Beterbiev THE man to beat in the Light Heavyweight division. #BeterbievNail pic.twitter.com/zk90hcmGcp
Приятно, что после завершения поединка боксеры пожали друг другу руки и пожелали успехов в дальнейших боях.
From one warrior to another.— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 октября 2019 г.
Nothing but respect#BeterbievNail pic.twitter.com/uk8GOMz5B1
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ
ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик лидировал по запискам у двух судей из трех на момент остановки боя с Бетербиевым.
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