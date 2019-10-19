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Спорт

Гвоздик – Бетербиев: видео нокдаунов

8:35 19 октября 2019 1523
Гвоздик – Бетербиев: видео нокдаунов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер Александр Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв в поединке за два чемпионских пояса WBC и IBF в полутяжелом весе россиянину Артуру Бетербиеву.

Впервые на канвасе ринга Liacouras Center в Филадельфии наш соотечественник оказался уже в первом раунде, но арбитр, сперва отсчитавший нокдаун Александру, затем после консультаций с коллегами отменил свое решение. Аналогично без начала отсчета завершились падения Гвоздика в шестом раунде и в начале десятого. Впрочем, Бетербиев продолжал методично доставать ударами украинца, результатом чего стали еще три падения Гвоздика, после чего рефери в ринге принял решение об остановке боя.

 

Приятно, что после завершения поединка боксеры пожали друг другу руки и пожелали успехов в дальнейших боях.

 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик лидировал по запискам у двух судей из трех на момент остановки боя с Бетербиевым.

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