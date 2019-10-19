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В Украине стремительно сокращается население: обнародованы печальные данные
Численность населения Украины в течение первых восьми месяцев 2019 года уменьшилась на 177,0 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
«Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших — 53 рожденных», — говорится в сообщении ведомства.
Так, численность наличного населения в Украине на 1 сентября 2019 года составляла 41 976,2 тысяч человек. Таким образом, лишь за август население сократилось на 20,9 тысяч человек.
Как писали «ФАКТЫ», следующая всеукраинская перепись населения запланирована на декабрь 2020 года. Она призвана дать ответы на вопросы о масштабах трудовой миграции, изменениях на рынке труда, уточнить количество внутренне перемещенных лиц, а также выяснить национальную принадлежность граждан и их вероисповедание.
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