Гончарук рассказал о планах провести перепись населения

Украина

До конца 2019 года в Украине может состояться частичная перепись населения. Как заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» премьер-министр Алексей Гончарук, в настоящее время в Кабмине решают, каким может быть формат этой переписи, и какие вопросы зададут респондентам. Напомним, ранее стало известно, что российские кураторы обязали главарей «ЛДНР» провести собственную перепись населения осенью 2019 года.

«Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем»,— сказал Гончарук в комментарии РБК-Украина.

По его словам, без проведения такой переписи невозможно приступить к решению демографической проблемы Украины.

Кроме того, он пообещал, что в 2020 году правительство сосредоточится на реализации системных реформ, которые парламент может запустить уже до конца осени 2019 года.

Их запуск, сказал Гончарук, перефразируя президента США Дональда Трампа, позволит «сделать Украину великой и счастливой».

Напомним, изначально перепись населения была запланирована на декабрь 2020 года. В правительстве Владимира Гройсмана планировали использовать для опроса смартфоны.

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