Появился прогноз курса доллара на ближайшее время

Деньги

В ближайшую неделю в Украине курс доллара будет расти. Об этом рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

«На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках — на уровне 25,0—25,3 грн», — считает он.

По словам эксперта, курс доллара на межбанке впервые с 10 сентября в ходе утренних торгов 18 октября превысил отметку в 25 грн.

Как писали «ФАКТЫ», 17 октября курс доллара по отношению к национальной украинской валюте начал расти. В тот день он вырос почти на пять копеек и установился на уровне 2483,5244 гривен за 100 долларов. А 18 октября в ходе торгового дня на межбанке курс вырос более чем на десять копеек и достиг показателя 25,09−25,13 грн/доллар.

Более подробно о прогнозах экспертов относительно будущего курса валют в Украине читайте в материале «ФАКТОВ»: Что будет с курсом доллара после переговоров Украины с МВФ.

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