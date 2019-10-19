Импорт электроэнергии из России и Беларуси усиливает зависимость Украины от Кремля, — эксперт

Украина

Импорт электроэнергии из России и Беларуси угрожает отечественной генерации и усиливает энергозависимость Украины от Кремля. Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.



«Есть правило энергетической безопасности, которое гласит о том, что из одного источника не может поставляться более чем 30% потребляемого в стране ресурса энергетического, в данном случае той же самой электроэнергии. И здесь существует вероятность того, что вот сейчас, допустим, наша зависимость от этих поставок невысока, по-моему, гигаватт максимум, из 18 гигаватт ежесуточных гигаватт поставлялся максимум. Но если, допустим, эти объемы будут возрастать, то это может привести к появлению зависимости. А это появление зависимости вполне возможно, поскольку условия привлекательные», — сказал Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что компании отечественной генерации могут не выдержать конкуренции с российскими, что приведет к усилению их влияния на нашем энергорынке и увеличению зависимости Украины от РФ. А также грозит срывом планов Украины по интеграции в единую энергосистему ЕС.

«Компании, которые поставляют эту электрическую энергию, украинские компании, могут не пережить конкуренции и, допустим, через год, через два вообще прекратить производство электрической энергии. Возникнет еще одна опасность, то есть, мы тогда вообще не сможем отсоединиться, прекратить поставки, не сможем физически отсоединиться от России и Беларуси. Поэтому я бы не только говорил и не столько говорил об опасности поставок и повышения зависимости от страны-агрессора, хотя это тоже имеет место. Я бы говорил о том, что это может создать, увеличить риски. Это может привести к тому, что у нас возникнет новый вид зависимости. И это может привести к тому, что мы можем не выполнить те планы синхронизации, те планы по созданию единого рынка, которые у нас уже сегодня реализуются», — отметил Рябцев.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

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