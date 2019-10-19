«Слуга народа» предложил Раде отменить закон о люстрации

Украина

Народный депутат, член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, который в сентябре оказался на грани исключения из фракции, зарегистрировал в парламенте законопроект о признании утратившим силу закона «Об очищении власти"(о люстрации). В соответствии с информационной карточкой проекта, он был получен Радой в пятницу, 18 октября.

Закон «Об очищении власти» в Украине действует с осени 2014 года. В 2015 году народные депутаты обратились в КСУ с просьбой проверить закон на соответствие Конституции, тем не менее решение по этому представлению до сих пор не принято.

В середине октября 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушением гражданских прав люстрацию ряда украинских чиновников. Судьи решили, что национальный закон допускает слишком широкое определение круга лиц, на которых он распространяется. Исходя из этого, в ЕСПЧ обязали Украину выплатить пятерым заявителям по 5000 евро компенсации морального вреда.

Вместе с тем действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает отстаивать идею ужесточения люстрации — ее он предложил распространить на всех ТОП-чиновников, занимавших должности в Украине с февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

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