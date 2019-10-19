Мир

В Тбилиси прогремел мощный взрыв в жилом доме: фото и видео с места ЧП

В столице Грузии Тбилиси произошел взрыв газа в 16-этажном доме, который повлек обвал четырех этажей. Четырех жильцов пришлось госпитализировать, один из них находится в реанимации. Напомним, «ФАКТЫ» писали о мощном пожаре в Киеве 19 октября.

В сети появилось видео с места инцидента.

Как сообщает «Кавказский узел», от детонации обвалились стены и перегородки между квартирами с первого по четвертый этаж. Стекла выбиты в сотнях квартир, также пострадали около 10 автомобилей, припаркованных у дома.

На месте инцидента

По версии очевидцев, взрыв мог спровоцировать кустарный газовый водонагреватель, установленный в одной из квартир. Именно ее хозяин получил наиболее серьезные ожоги (повреждено 60−65% кожного покрова), и попал в реанимацию. Его состояние оценивается как очень тяжелое.

Ранее аналогичный взрыв произошел в украинских Черновцах. От взрыва обвалился целый подъезд жилого дома, а оставшаяся часть дома оказалась под угрозой.

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