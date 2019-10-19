Семейная идиллия: Катя Осадчая и Юрий Горбунов умилили сеть семейными фото

Шоу-бизнес

Одна из самых известных в Украине звездных пар — Кати Осадчей и Юрия Горбунова — опубликовала серию новых фото с отдыха. На сей раз они вместе с двухлетним сыном Иваном покатались на яхте в Киеве. Напомним, недавно Горбунов стал «Папой года».

«С воды осень еще красивее!», — призналась Катя, а Горбунов отметил, что погода в этом году радует и взрослых, и малышей, намекая на затянувшееся «бабье лето».

Подписчики пары отреагировали на выложенные «речные» фото массой комментариев.

Так, балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар восхитилась снимком Юрия с сыном.

«Какие мужчины!», — восторженно написала она.

«Папочка за рулем», — констатировала актриса Ольга Сумская.

Стоит отметить, что этим летом Катя с супругом Юрием Горбуновым побывали в Амстердаме, затем — в Одессе, на десятом международном кинофесте, потом — в Турции. Кроме того, длительное время Екатерина отдыхала с маленьким сынишкой в загородном доме.

Из Одессы Катя привезла целую серию ярких фото. На снимках она прогуливается у моря в ярко-желтом платье, которое эффектно смотрится на фоне морской синевы.



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