- 21:13 Смерть байкерши: эксклюзивные фото с места страшной аварии под Киевом
- 21:01 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:46 Семейная идиллия: Катя Осадчая и Юрий Горбунов умилили сеть семейными фото
- 20:10 Избили и забрали телефон у мужчины: в полиции показали фото воровок, орудующих в центре Одессы
- 19:58 Киберполицию возглавил Александр Гринчак: что о нем известно
- 19:52 Под Николаевом пожилой водитель задавил свою мать
- 19:32 Смертельное ДТП в Харькове: адвокат рассказала, как Зайцева блокирует выплату компенсации пострадавшим
- 18:52 Львовское дерби: без голов, но с двумя пенальти и удалениями
- 18:37 В Тбилиси прогремел мощный взрыв в жилом доме: фото и видео с места ЧП
- 18:15 Первобытный человек: в сети смеются над нелепым бюстом экс-главаря «ДНР» Захарченко
- 18:09 Гладковского отправили под арест
- 18:05 Могут и убить: топ-5 самых агрессивных знаков Зодиака
Семейная идиллия: Катя Осадчая и Юрий Горбунов умилили сеть семейными фото
Одна из самых известных в Украине звездных пар — Кати Осадчей и Юрия Горбунова — опубликовала серию новых фото с отдыха. На сей раз они вместе с двухлетним сыном Иваном покатались на яхте в Киеве. Напомним, недавно Горбунов стал «Папой года».
«С воды осень еще красивее!», — призналась Катя, а Горбунов отметил, что погода в этом году радует и взрослых, и малышей, намекая на затянувшееся «бабье лето».
Подписчики пары отреагировали на выложенные «речные» фото массой комментариев.
Так, балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар восхитилась снимком Юрия с сыном.
«Какие мужчины!», — восторженно написала она.
«Папочка за рулем», — констатировала актриса Ольга Сумская.
Стоит отметить, что этим летом Катя с супругом Юрием Горбуновым побывали в Амстердаме, затем — в Одессе, на десятом международном кинофесте, потом — в Турции. Кроме того, длительное время Екатерина отдыхала с маленьким сынишкой в загородном доме.
Из Одессы Катя привезла целую серию ярких фото. На снимках она прогуливается у моря в ярко-желтом платье, которое эффектно смотрится на фоне морской синевы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..