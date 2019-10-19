24.84 / 25.16 27.49 / 28.01
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Семейная идиллия: Катя Осадчая и Юрий Горбунов умилили сеть семейными фото

20:46 19 октября 2019 250
Семейная идиллия: Катя Осадчая и Юрий Горбунов умилили сеть семейными фото
Инф. «ФАКТОВ»

Одна из самых известных в Украине звездных пар — Кати Осадчей и Юрия Горбунова — опубликовала серию новых фото с отдыха. На сей раз они вместе с двухлетним сыном Иваном покатались на яхте в Киеве. Напомним, недавно Горбунов стал «Папой года».

«С воды осень еще красивее!», — призналась Катя, а Горбунов отметил, что погода в этом году радует и взрослых, и малышей, намекая на затянувшееся «бабье лето».

Подписчики пары отреагировали на выложенные «речные» фото массой комментариев.

Так, балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар восхитилась снимком Юрия с сыном.

«Какие мужчины!», — восторженно написала она.

«Папочка за рулем», — констатировала актриса Ольга Сумская.

Стоит отметить, что этим летом Катя с супругом Юрием Горбуновым побывали в Амстердаме, затем — в Одессе, на десятом международном кинофесте, потом — в Турции. Кроме того, длительное время Екатерина отдыхала с маленьким сынишкой в загородном доме.

Из Одессы Катя привезла целую серию ярких фото. На снимках она прогуливается у моря в ярко-желтом платье, которое эффектно смотрится на фоне морской синевы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

знаки зодиака

Могут и убить: топ-5 самых агрессивных знаков Зодиака

Гороскоп

Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака

школьница выпала из автобуса в Тернопольской области

На Тернопольщине погибла школьница, выпавшая на ходу из автобуса (фото)

Марисса Маури

Няня, совратившая своего 11-летнего подопечного и родившая от него ребенка, отправится в тюрьму на 20 лет (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер