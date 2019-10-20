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Украина перейдет на зимнее время: когда переводить часы
Уже в следующее воскресенье, 27 октября, Украина перейдет с летнего времени на зимнее. Стрелки часов в 3:00 нужно будет перевести на час назад. Напомним, в 2019 году о переходе на зимнее время напомнили в правительстве.
Прежде всего о переходе на сезонное время нужно помнить тем, у кого есть билет на на поезд, самолет или автобус — время отправления транспорта в нем указывается уже с учетом перевода часов. Да и часы на вокзалах переходят на зимнее время автоматически.
Дата, когда переводят часы на зимнее время в Украине, была утверждена постановлением Кабинета Министров oт 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени нa территории Украины». Его принятие было мотивировано прежде всего экономическими соображениями — считается, что переход на зимнее/летнее время экономит электроэнергию.
Однако такие перемены отражаются на человеческом организме — возможны ухудшение самочувствия, потеря сна и снижение иммунитета. А это накануне эпидемического сезона гриппа может нивелировать плюсы сезонного времени. Очевидно, подобные аргументы сподвигли Европарламент в марте 2019 года проголосовать за отмену ежегодного перехода на зимнее и летнее время. Произойдет это в 2021 году. В соответствии с утвержденным графиком, страны-члены ЕС должны сообщить Еврокомиссии до апреля 2020 года, какого времени — летнего или зимнего — они в долгосрочной перспективе будут придерживаться на своей территории.
Напомним, на летнее время Украина перешла в ночь на 31 марта.
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