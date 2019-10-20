Мир

Украинцы попали в ДТП в Венгрии: появились фото с места аварии

В Венгрии микроавтобус Mercedes с пассажирами из Украины врезался в дерево. Шестеро человек получили тяжелые травмы, из них троим понадобились неотложные хирургические операции. Напомним, в середине октября на Львовщине в ДТП попал туристический автобус из Беларуси.

Инцидент произошел в субботу, 19 октября, рядом с венгерским селом Пацин.

Оперативное фото

Кроме госпитализированных в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен, помощь понадобилась еще четверым пассажирам буса. Тем не менее их состояние не внушает опасение и они были отпущены домой, сообщает Mukachevo.net со ссылкой на департамент консульской службы МИД Украины.

В полиции предварительно назвали виновником ДТП водителя микроавтобуса, который превысил скорость и не справился с управлением. На перекрестке автобус съехал на обочину и столкнулся с деревом.

Напомним, минувшим летом авто с украинцами попало в ДТП в Болгарии, одна наша соотечественница погибла, а в Польше при столкновении автобуса с грузовиком погибли трое украинцев, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.



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