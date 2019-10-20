- 13:02 Глава Киевской ОГА внезапно уходит в отставку: фото заявления
- 12:50 Я себя ненавижу: шокирующее признание участницы «Х-фактора»
- 12:49 Украина перейдет на зимнее время: когда переводить часы
- 12:39 В Киеве из-за Шулявского моста снова перекрыли Проспект Победы: фото с места событий
- 12:24 "Мужа отбросило метров на 30": подробности резонансной аварии на Житомирщине
- 12:16 Украинцы попали в ДТП в Венгрии: появились фото с места аварии
- 12:12 Муж подарил мне вишневый Jaguar, а я посвятила ему «серебро» чемпионата мира, — Марина Бех-Романчук
- 12:10 В Германии горел поезд с сотнями футбольных фанатов
- 11:54 Украинская звезда взбудоражила сеть постельным фото
- 11:40 Переименование Македонии не помогло: ЕС отказался от расширения
- 11:27 Кому нужно обязательно прививаться от гриппа: украинцам дали четкий ответ
- 11:25 Замминистра обвинил Верховную Раду в импорте электроэнергии из России
Украинцы попали в ДТП в Венгрии: появились фото с места аварии
В Венгрии микроавтобус Mercedes с пассажирами из Украины врезался в дерево. Шестеро человек получили тяжелые травмы, из них троим понадобились неотложные хирургические операции. Напомним, в середине октября на Львовщине в ДТП попал туристический автобус из Беларуси.
Инцидент произошел в субботу, 19 октября, рядом с венгерским селом Пацин.
Оперативное фото
Кроме госпитализированных в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен, помощь понадобилась еще четверым пассажирам буса. Тем не менее их состояние не внушает опасение и они были отпущены домой, сообщает Mukachevo.net со ссылкой на департамент консульской службы МИД Украины.
В полиции предварительно назвали виновником ДТП водителя микроавтобуса, который превысил скорость и не справился с управлением. На перекрестке автобус съехал на обочину и столкнулся с деревом.
Напомним, минувшим летом авто с украинцами попало в ДТП в Болгарии, одна наша соотечественница погибла, а в Польше при столкновении автобуса с грузовиком погибли трое украинцев, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?