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Шоу-бизнес

«Ты же мать троих»: Седокову раскритиковали за демонстрацию ягодиц (фото)

18:14 20 октября 2019 1143
Седокова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, у которой роман с латвийским баскетболистом Янисом Тимой, показала в соцсетях горячее фото и возмутила подписчиков.

«Привет, спишь?» — подписала Анна снимок, на котором соблазнительно выставила свою пятую точку.

Седокова

Мужчины в комментариях начали писать ей, что «не уснут», и предлагать «заехать на чай».

А вот женщины напомнили певице о скромности. «Ты же мать троих детей», — пишут они. Также Седокову обвиняют в использовании фотошопа и требуют реальные фото.

Появились и традиционные обвинение в том, что Анна пользуется услугами пластических хирургов. Правда, сама певица всегда подчеркивает, что «натуральнее не может быть».

Седокова

Седокова

Напомним, недавно у Седоковой была жуткая сыпь, которую она объяснила нервами.

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