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«Ты же мать троих»: Седокову раскритиковали за демонстрацию ягодиц (фото)
Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, у которой роман с латвийским баскетболистом Янисом Тимой, показала в соцсетях горячее фото и возмутила подписчиков.
«Привет, спишь?» — подписала Анна снимок, на котором соблазнительно выставила свою пятую точку.
Мужчины в комментариях начали писать ей, что «не уснут», и предлагать «заехать на чай».
А вот женщины напомнили певице о скромности. «Ты же мать троих детей», — пишут они. Также Седокову обвиняют в использовании фотошопа и требуют реальные фото.
Появились и традиционные обвинение в том, что Анна пользуется услугами пластических хирургов. Правда, сама певица всегда подчеркивает, что «натуральнее не может быть».
Напомним, недавно у Седоковой была жуткая сыпь, которую она объяснила нервами.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!