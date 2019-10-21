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«Ты неутомимый трудоголик»: стало известно о теплых отношениях между Заворотнюк и Зеленским
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас проходит курс реабилитации в одной из клиник после постановки страшного диагноза рак мозга, уже много лет дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он часто бывал в гостях у актрисы в последние годы, пишет РИА ФАН.
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Агентство напоминает, что Зеленский и Заворотнюк вместе снялись в картине «Служебный роман. Наше время». Кроме того, в 2013 году они вместе появились в программе «Вечерний Киев». Тогда нынешний президент Украины буквально осыпал актрису комплиментами. Кстати, на съемках она появилась вместе со своей дочерью Анной.
«Ты что, ее (дочь Анну) в шесть родила?» — спросил Зеленский у Заворотнюк.
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Тогда российской актрисе очень понравилось общение с Зеленским, и после семейство будущего президента Украины неоднократно бывало в гостях у Заворотнюк.
После победы на выборах президента Украины Анастасия Заворотнюк тепло поздравила Владимира Зеленского с победой в социальных сетях. Она отмечала, что ее давний друг неутомимый трудоголик, который может решать самые серьезные задачи.
«Володя, я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на совершенно новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу», — написала тогда Заворотнюк в соцсетях.
Напомним, что за последнее время было очень много слухов относительно здоровья Заворотнюк. Одно время даже отмечалось, что у нее произошел отек мозга. Правда, эта информация оказалась неправдоподобной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ всё больше и больше пользователей сети начинают сомневаться в том, что история со смертельным заболеванием Анастасии Заворотнюк является правдивой.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!