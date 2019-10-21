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Украина

В команде Зеленского рассказали о последствиях для Украины из-за песни "Квартала" про Гонтареву

10:13 21 октября 2019 945
номер «Квартала 95»
Инф. «ФАКТОВ»

Скандальное выступление «Квартала 95» с хором им. Веревки, в котором они высмеяли пожар в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, повредит национальным интересам Украины. Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По мнению чиновника, «для внешних инвесторов это выглядит очень плохо», поскольку большинство из них воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора.

«Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня», — пишет Милованов.

Он также отмечает, что на западе считают, что на Гонтареву идет давление со стороны олигарха Игоря Коломойского за национализацию «Приватбанка».

Кроме того, самого Зеленского и часть его команды считают зависимой от Коломойского и других олигархов.

«Шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер „95 квартала“ о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное», — считает Милованов.

Напомним, за пародию артистов «95 Квартала» и хора им. Веревки перед экс-главой НБУ уже извинился министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, реакции самих комиков на бурное возмущение номером в соцсетях, пока нет.

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