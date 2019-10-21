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Гонтарева отреагировала на скандальную песню "Квартала", министр извинился, а сами комики молчат
Песня-пародия «Горіла хата», в котором артисты «Квартала 95» вместе с женской частью хора имени Веревки высмеяли пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвал не только бурное возмущение в соцсетях. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой.
«Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал он в Facebook.
На жестокий номер отреагировала сама Гонтарева, которой о пародии сообщили друзья.
«Это стыд !!! Насмехаться над людских горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе»— цитирует экс-главу НБУ «Радио Свобода».
Бывшая чиновница не удивляется «творчеству» «Квартала», но факт присутствия в скандальном номере артистов из хора им. Веревки она считает позором для всей страны. При этом Гонтарева не исключает, что номер — заказ от олигарха Игоря Коломойского.
По ее словам, жалоба в суд в данном случае не даст результата.
Напомним, ночью 17 сентября в селе Гореничи под Киевом неизвестные сожгли дом Валерии Гонтаревой. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества. Перед этим в центре Киева сгорел автомобиль Audi А7, принадлежащий семье экс-главы Нацбанка. Еще раньше Гонтарева попала в ДТП в Лондоне и перенесла две операции.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..