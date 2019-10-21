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Появились фото катеров типа Island, прибывших из США для ВМС Украины
В порту Одессы проходит разгрузка транспорта, который доставил из США в Украину два патрульных катера типа Island — «Славянск» и «Старобельск».
Фото прибывшего транспорта в сеть выложил министр обороны Украины Андрей Загороднюк: " Уже началась их разгрузка, далее состоится подготовка к эксплуатации, затем — транспортировка и зачисление в боевой состав ВМС ВС Украины. Эти корабли вместе с подготовленными украинским экипажами усилят способности наших ВМС. Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, вести противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях".
Министр напомнил, что катера были переданы ВМС на безвозмездной основе, украинская сторона оплачивала сопутствующие услуги.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», катер «Славянск» (бортовой номер Р-191) завершил ходовые испытания в штате Мэриленд США в июле 2019 года. Тогда на борту корабля присутствовали украинские экипажи катеров типа Island, которые проходили подготовительные курсы на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) в городе Линтикум.
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