24.84 / 25.16 27.52 / 28.04
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Появились фото катеров типа Island, прибывших из США для ВМС Украины

11:55 21 октября 2019 224
Патрульный катер типа Island
Инф. «ФАКТОВ»

В порту Одессы проходит разгрузка транспорта, который доставил из США в Украину два патрульных катера типа Island — «Славянск» и «Старобельск».

Фото прибывшего транспорта в сеть выложил министр обороны Украины Андрей Загороднюк: " Уже началась их разгрузка, далее состоится подготовка к эксплуатации, затем — транспортировка и зачисление в боевой состав ВМС ВС Украины. Эти корабли вместе с подготовленными украинским экипажами усилят способности наших ВМС. Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, вести противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях".

Министр напомнил, что катера были переданы ВМС на безвозмездной основе, украинская сторона оплачивала сопутствующие услуги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», катер «Славянск» (бортовой номер Р-191) завершил ходовые испытания в штате Мэриленд США в июле 2019 года. Тогда на борту корабля присутствовали украинские экипажи катеров типа Island, которые проходили подготовительные курсы на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) в городе Линтикум.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гороскоп

У Водолея разрешится серьезная проблема, а Лев столкнется с завистниками: гороскоп на неделю

Сваты

"Иван Будько" прокомментировал ситуацию с "Митяем" и сериалом «Сваты»

Даша Астафьева

Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Сняла юбку и вперед»: 70-летняя Пугачева удивила стройными ногами

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер