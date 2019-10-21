«Семейка Аддамс» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

Шоу-бизнес

Кинообзор

В украинский прокат выходят шесть новых фильмов и культовый «Терминатор 2» 1991 года, который теперь можно посмотреть в формате 3D. Для похода в кино всей семьей есть сразу два варианта — отечественный полнометражный мультфильм «Клара и волшебный дракон» и американская анимационная лента «Семейка Аддамс». Поклонники Джесси Айзенберга и Эммы Стоун смогут увидеть своих кумиров в черной комедии «Зомбилэнд 2: Двойной выстрел». Любителям европейского кинематографа предлагаются британский триллер «Три секунды» и бельгийская драма «Слон и бабочка». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме «Колдунья: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли и других премьерах прошлой недели.

«Семейка Аддамс»

(6+, США, Metro-Goldwyn-Mayer, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 40 миллионов долларов)

Семейка Аддамс — одни из самых старых и любимых персонажей поклонников черного юмора во всем мире. Их придумал еще в 1938 году американский карикатурист Чарльз Аддамс. Его комиксы о Гомесе Аддамсе и его родственничках выходили на протяжении 50 лет! Первая экранизация появилась в 1964 году. Это был черно-белый сериал, снятый американским каналом ABC. В 1973 году вышел мультипликационный сериал «Семейка Аддамс» (телеканал NBC).

В 1991 году культовый голливудский режиссер Барри Зонненфельд снял первый художественный фильм. Главные роли в картине исполнили кинозвезды Рауль Хулия, Анжелика Хьюстон, Кристофер Ллойд, Дэн Хедайя, Кристина Риччи. Съемки картины обошлись в 30 миллионов долларов, а кассовые сборы в мировом прокате составили 191,5 миллиона долларов. Спустя два года Зонненфельд снял продолжение — «Семейные ценности Аддамсов» с теми же актерами. Вторая часть неожиданно провалилась в прокате. Бюджет фильма составил 47 миллионов долларов, а собрал он всего 48,9 миллиона долларов. Третью часть сняли в 1998 году. Поменялся не только режиссер (Зонненфельда сменил Дэйв Пэйн), но и почти весь актерский состав. Гомеса сыграл Тим Карри, а его жену — Дэрил Ханна. Киностудия Warner Bros. была настолько недовольна результатом, что решила не выпускать картину в прокат. Он появился на видеокассетах. На DVD фильм так и не был издан. В том же году телеканал Fox Family представил телесериал «Новая семейка Аддамс». Он выдержал один сезон — 65 серий по 24 минуты.

И вот, наконец, было решено снять полнометражный анимационный фильм. Эту задачу поручили Конраду Вернону («Шрек 2», «Мадагаскар 3») и Грегу Тирнану, который ранее работал над популярными мультфильмами «Аладдин», «Король Лев», «Тарзан». В оригинальной англоязычной версии членов семейки Аддамс озвучивают звезды Голливуда Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Бетт Мидлер.

В США картина вышла в прокат 11 октября и показала отличный результат, собрав 56,8 миллиона долларов. Известно, что уже начата работа над сиквелом. Его премьера запланирована на октябрь 2021 года.

«Клара и волшебный дракон»

(0+, Украина, Image Pictures, анимационный фильм для семейного просмотра)

Хотя этот полнометражный мультфильм снят в Украине, оригинальная версия сделана на английском языке с расчетом на успешный прокат за границей. Для отечественного зрителя «Клару» дублировали на украинский. Режиссер Александр Клименко рассказывает чудесную историю о девушке, которая не подозревает, что владеет невероятными способностями. Клара открывает их в себе, когда решает помочь волшебному дракону, который появляется в лесу раз в тысячу лет, в его борьбе с силами Зла.

«Зомбилэнд 2: Двойной выстрел»

(16+, США, Sony Pictures, комедия, ужасы, бюджет — 48 миллионов долларов)

Первая часть этой убойной черной комедии про зомби вышла в 2009 году. При относительно скромном для Голливуда бюджете в размере 23,6 миллиона долларов фильм собрал в мировом прокате 102,4 миллиона долларов. Было очевидно, что когда-нибудь кинобоссы захотят снять продолжение. И этот момент настал. Режиссером и автором сценария вновь выступил Рубен Флейшер. Не изменился и основной актерский состав. Зрители увидят великолепную четверку — Вуди Харрельсона, Джесси Айзенберга, Эмму Стоун и Эбигейл Бреслин. Появится на экране и Билл Мюррей, который снова играет самого себя…

После событий, показанных в первой части, минуло 10 лет. Америка все еще населена зомби. Им противостоят четыре человека, чудом сохранивших нормальное обличье. Однако их единство подвергнуто серьезному испытанию, имя которому любовь.

Критики дали второй части противоречивые оценки. Однако все отмечают прекрасный дуэт Харрельсона и Айзенберга. Это уже их четвертая совместная картина. Кроме первого «Зомбилэнда» Вуди и Джесси снялись вместе в двух частях «Иллюзии обмана».

«Зеровилль»

(16+, США, myCinema, комедия, драма, бюджет — 6 миллионов долларов)

«Зеровилль» — экранизация одноименно романа американского писателя Стива Эриксона. Снял картину популярный голливудский актер Джеймс Франко. Это уже его 17-я режиссерская работа. Франко тяготеет к экранизациям. В частности, он снял фильмы по мотивам «Шума и ярости» и «Когда я умирала» Уильяма Фолкнера. Обычно сам играет главные мужские роли в своих картинах. В «Зеровилле» это молодой архитектор, помешанный на кинематографе. Он приезжает в Голливуд в надежде получить там любую работу. И ему везет. Однако то, что начинается как веселое приключение, заканчивается совершенно на другой ноте.

Франко приступил к съемкам в 2014 году. Спустя год фильм был готов, но им никто не заинтересовался. Джеймс был вынужден выставить готовую картину на продажу на открытом кинорынке. Права приобрела компания myCinema. Она решила выпустить «Зеровилль» в прокат ограниченным количеством копий. Но Франко не повезло. Дело в том, что действие фильма, как и романа, происходит в 1969 году. Из-за долгих проволочек с поиском дистрибьютера так случилось, что «Зеровилль» появился в прокате вскоре после нашумевшего фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Напомним, картина также рассказывает о Фабрике грез в переломный момент в ее истории, которым считается 1969 год. И зрители в США явно не захотели смотреть второй за пару месяцев фильм на эту тематику.

Кроме Франко в картине снялись также Меган Фокс («Трансформеры»), Сет Роген («Сумасшедшая парочка»), Уилл Феррелл («Власть»).

«Слон и бабочка»

(6+, Бельгия, Les Films du Fleuve, драма)

После пятилетнего отсутствия герой картины возвращается в Брюссель и решает навестить свою бывшую возлюбленную, которую оставил, узнав о рождении их дочери. Он появляется неожиданно, но кстати — его бывшая спешит на важную встречу, няня опаздывает, поэтому не с кем оставить ребенка. Мужчина соглашается посидеть с дочерью до приходя няни…

Фильм сняла по собственному сценарию Амели ван Элбт. Это ее вторая картина. Идея показалась интересной знаменитым братьям Жан-Пьеру и Люку Дарденнам. И они согласились выступить в качестве продюсеров. Картина снималась силами их собственной кинокомпании. Главные роли исполнили Тома Бланшар, Изабелла Барт и Жюдит Шемла.

«Три секунды»

(16+, Великобритания, Warner Bros., криминальная драма, триллер)

Фильм является экранизацией одноименного романа шведских писателей Андерса Рослунда и Бьорга Хеллстрема. На протяжении последних 15 лет этот дуэт является одним из наиболее популярных в криминальном жанре в скандинавских и прибалтийских странах. Картина рассказывает о бывшем преступнике, который согласился сотрудничать с правоохранительными органами. Он получает опасное задание — совершить новое преступление с тем, чтобы попасть в самую охраняемую тюрьму в стране. Там действует влиятельная криминальная группировка, и герой должен войти в доверие к ее главарю.

Снял фильм итальянский актер и режиссер Андреа Ди Стефано, известный по фильмам «Жизнь Пи» и «Потерянный рай». Главную роль исполнил шведский актер Юэль Киннаман («Девушка с татуировкой дракона»). Его партнерами стали Клайв Оуэн («Король Артур»), Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), а также новая девушка Джеймса Бонда Ана де Армас. В британском прокате «Три секунлы» появились в конце августа и собрали 1,2 миллиона долларов.

«Терминатор 2: Судный день»

(16+, США, TriStar Pictures, фантастический боевик, бюджет — 102 миллиона долларов)

Для многих любителей кино во всем мире этот фильм давно стал современной классикой. Премьера «Терминатора 2» состоялась в 1991 году. Он собрал в мировом прокате 523,7 миллиона долларов. Снял фильм Джеймс Камерон. В 2017 году его компания подарила картине вторую жизнь, выпустив ее в формате 3D. В таком виде теперь фильм предлагается и в украинском прокате. Сделано это именно сейчас, чтобы подготовить молодых зрителей к просмотру картины «Терминатор: Фатум» (или «Терминатор: Темные судьбы»). Камерон выступил в ней в качестве продюсера и приложил руку к сценарию.

По хронологии событий новый «Терминатор» является непосредственным продолжением «Терминатора 2». Об этом подробно рассказал исполнитель роли киборга, знаменитый Арнольд Шварценеггер в эксклюзивном интервью, которое «ФАКТЫ» опубликовали в начале августа.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с популярным актером Хоакином Фениксом, который сыграл главную роль в нашумевшем голливудском фильме «Джокер».

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