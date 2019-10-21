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Где смотреть онлайн «Сент-Этьен» — «Александрия»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
В четверг, 24 октября, украинская «Александрия» проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Владимира Шарана сыграют на выезде против французского «Сент-Этьена» (начало игры — в 19:55 по киевскому времени).
После двух туров обе команды не могут похвастаться хорошими результатами. «Александрия» после выездного поражения от немецкого «Вольфсбурга» (1:3) сыграла дома вничью с бельгийским «Гентом» (1:1). Аналогичные показатели и у «Сент-Этьена», который после выездного поражения от «Гента» (2:3) завершил вничью домашний поединок с «Вольфсбургом» (1:1). Таким образом, у обеих команд по одному набранному очку, но французы располагаются в таблице выше за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей.
В прошлое воскресенье соперники провели очередные матчи в чемпионатах своих стран. Александрийцы в Киеве на НСК «Олимпийский» с минимальным счетом уступили «Динамо» — 0:1 (Миколенко, 32) и занимают в турнирной таблице четвертое место, отставая от идущего вторым «Динамо» на четыре очка и третьей «Десны» на одно.
В свою очередь, «Сент-Этьен» в выездной встрече чемпионата Франции в компенсированное время вырвал победу у «Бордо» — 1:0 (Буанга, 90+2). После 10 туров подопечные Клода Пюэля, одержав третью подряд победу на внутренней арене, с 14 очками располагаются на десятой позиции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 10 баллов и идущего вторым «Нанта» на пять пунктов.
Букмекеры в предстоящей встрече отдают безоговорочное предпочтение французскому клубу. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш подопечных Пюэля принимает с коэффициентом 1,45, на ничью — 4,55, на победу «Александрии» — 7,00.
В прямой трансляции матч «Сент-Этьен» — «Александрия» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 24 октября в 19:55.
Также в нашей стране будут показаны следующие матчи группового этапа Лиги Европы.
«Гент» — «Вольфсбург» 19:55 «Футбол 1»
«Селтик» — «Лацио» 22:00 «Футбол 1»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Динамо» — «Копенгаген».
Фото ФК «Александрия»
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