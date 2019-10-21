В Минкульте заговорили об отказе от финансирования хора Веревки

Происшествия

Скандальная песня «Горіла хата» в исполнении артиста «Квартала 95» Евгения Кошевого и женской части хора им. Веревки может болезненно отразиться на судьбе заслуженного академического коллектива.



Так, заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк в Facebook написала о том, что целесообразнее было бы, если бы государство поддерживало музыкальные группы, которые воспроизводят и возрождают украинский фольклор, вместо того чтобы финансировать «соцреалистические проекты», такие как хор им. Веревки.

Чиновница сомневается: стоит ли государству продолжать финансировать то, что когда-то было создано государством, и его нужно «поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу общими средствами».



По ее словам, если творчество хора им. Веревки нужно украинскому народу, то зритель будет поддерживать его на концертах хора.



«Хайп приходит за два дня, потом начинаются хождения по мукам, по кабинетам, по комитетам, по депутатам и чиновникам различных ведомств, затем нанимаются медиаторы, PR агентства, чтобы погасили конфликт, затем в отставку уходит тот, кто „создал конфликт“, а шаровары и веночки остаются дальше национальным фетишем», — пишет замминистра.

Напомним, художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец уточнил, что хор получил за выступление с «Кварталом» 30 тысяч гривень и назвал все происходящее «неприятной ситуацией». А в команде Зеленского неоднозначно отреагировали на скандальный номер о Гонтаревой.

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