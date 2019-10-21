- 16:16 Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака
- 16:13 «Шахтер» – «Динамо» (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16:10 В Николаеве пьяный военный сломал руку подростку за замечание
- 16:05 Гладковский вышел из СИЗО и дал обещание
- 16:04 «Кусок угля посредине тарелки»: Крис Пратт высмеял свою жену Кэтрин Шварценеггер за неумение готовить
- 16:03 Елена Кравец рассказала о болезненном разрыве с дочерью
- 15:52 На Ровенщине комбайн смял легковушку: подробности и фото смертельного ДТП
- 15:51 Сергей Сивохо получил должность в СНБО
- 15:30 В СБУ рассказали о предателе, который помогает ФСБ выслеживать проукраинских жителей Крыма
- 15:17 Круче Волочковой: «Мисс Украина 2019» восхитила сеть шпагатом
- 15:16 «Квартал 95» ответил на скандал с песней о пожаре у Гонтаревой
- 15:12 Любитель ездить пьяным: полиция рассказала о водителе, влетевшем на авто в толпу людей на Житомирщине
«Квартал 95» ответил на скандал с песней о пожаре у Гонтаревой
Студия «Квартал 95» прокомментировала скандал, который разгорелся из-за песни, посвященной загоревшемуся дому Валерии Гонтаревой. Свое обращение коллектив студии опубликовал в Facebook.
Артисты заявили, что «юмор — их главное оружие», и они будут с гордостью заниматься своим делом. Текст обращения опубликован на странице студии в Facebook.
« Квартал» — это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам ", — заявляют артисты.
« Мы благодарны хору имени Веревки, и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной ат аке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его», — указывается в сообщении.
Коллектив студии также обратился к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. «Из-за шуток комиков „Вечернего квартала“ гривна упала в пять раз», «Внешний долг Украины растет в той же пропорции, что лицо у Евгения Кошевого» — так «кварталовцы» прокомментировали ситуацию в стране.
Министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского студия пригласила на следующую съемку «чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет».
«Наш юмор — наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом», — подвел итог «Квартал 95».
Ранее сообщалось, что министерство культуры может запретить финансирование хора имени Веревки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».