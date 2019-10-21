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Украина

«Квартал 95» ответил на скандал с песней о пожаре у Гонтаревой

15:16 21 октября 2019 573
Выступление Кошевого с хором им. Веревки
Инф. «ФАКТОВ»

Студия «Квартал 95» прокомментировала скандал, который разгорелся из-за песни, посвященной загоревшемуся дому Валерии Гонтаревой. Свое обращение коллектив студии опубликовал в Facebook.

Артисты заявили, что «юмор — их главное оружие», и они будут с гордостью заниматься своим делом. Текст обращения опубликован на странице студии в Facebook.

« Квартал» — это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам ", — заявляют артисты.

« Мы благодарны хору имени Веревки, и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной ат аке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его», — указывается в сообщении.

Коллектив студии также обратился к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. «Из-за шуток комиков „Вечернего квартала“ гривна упала в пять раз», «Внешний долг Украины растет в той же пропорции, что лицо у Евгения Кошевого» — так «кварталовцы» прокомментировали ситуацию в стране.

Министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского студия пригласила на следующую съемку «чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет».

«Наш юмор — наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом», — подвел итог «Квартал 95».

Ранее сообщалось, что министерство культуры может запретить финансирование хора имени Веревки.

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