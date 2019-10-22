Есть очень опасные люди: в ЕС сделали громкое заявление об окружении Зеленского

Политика

В Европарламенте усомнились в некоторых чиновниках из окружения президента Украины Владимира Зеленского, в частности, в руководителе его Офиса Андрее Богдане.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила депутат Европейского парламента, вице-президент Комитета ассоциации «Украина-ЕС» Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). «Особую проблему я вижу в господине Богдане, поскольку он очень опасен… Я думала, что Зеленский — новая фигура, но нет. Сам по себе — да, но не люди, которые за ним стоят. Возможно, некоторые из его компании, „Квартала 95“, и являются профессионалами … Но до тех пор, пока Богдан является важнейшей фигурой в его офисе, другим будет очень трудно», — отметила она и добавила, что сомневается в том, что Зеленский правильно информирован о ситуации в Украине.

Также Виола фон Крамон подчеркнула опасную тенденцию по сворачиванию реформ, в частности, в сфере здравоохранения, а также «слепое» голосование в Верховной Раде Украины. Европарламентарий подчеркнула, что медреформа при Ульяне Супрун, которая руководила Минздравом, была одним из крупнейших достижений, а нынешний министр и команда «делают все против».

Что же касается новой Верховной Рады, то Виола фон Крамон отметила, что Украине нужен «украинский парламент, который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур». Этого не хватает нынешней Раде, включившей «турбо-режим».

Евродепутат подчеркнула, что Евросоюз заинтересован в продолжении интенсивного сотрудничества с Украиной, но считает, что сильный парламент означает другую процедуру принятия законопроектов. «Мы выделяем достаточное количество денег на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать этим реформы, а вместо этого им препятствовать или даже повернуть процессы вспять, мы будем на это реагировать», — отметила она и добавила, что Европа готова продолжать финансовую помощь, но «не как само собой разумеющееся».

«В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода „слепое голосование“. Слишком много поставлено на кон, слишком многое можно потерять. И если люди не будут удовлетворены, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие — следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно», — добавила Виола фон Крамон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тесные контакты Зеленского и Богдана стали темой выступления в «Лиге смеха». Актеры из Днепра предложили зрителям представить, как бы выглядело пение «пары» политиков в караоке. В кадре «Зеленский» не поет, пока не дождется подсказки от «Богдана».

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