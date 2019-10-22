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Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака
Четверг, 31 октября, — хороший день для флирта, знакомств и для романтической переписки.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака.
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Овен
Овны, не теряйте границу между уверенностью и самоуверенностью, тогда все будет хорошо.
Телец
Тельцам стоит сосредоточится на своем здоровье и обратиться к врачу.
Близнецы
Хороший день для покупок, можете даже помочь с походом по магазинам друзьям.
Рак
Не пытайтесь переделать то, что невозможно. Не стоит откровенничать о прошлом с любимым человеком.
Лев
Совет звезд: держитесь подальше от конкурентов, они злорадствуют чересчур бурно.
Дева
Постарайтесь оставаться корректными и терпеливыми по отношению к близким людям.
Весы
С вашей проблемой обратитесь за помощью к другу, он найдет решение.
Скорпион
Скорпионов завалят интересными предложениями. Постарайтесь сделать правильный выбор.
Стрелец
Подумайте еще раз, прежде чем начинать какие-то действия, связанные с будущим.
Козерог
Не стоит грустить, пригласите в гости друзей и повеселитесь.
Водолей
Не стоит рисковать и устраивать испытания любимому человеку. Вас ждут приятные растраты.
Рыбы
Возможно знакомство с человеком, от которого зависит ваше будущее. Не принимайте поспешных решений.
Хорошего вам дня!
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