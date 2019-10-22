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Стиль жизни

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака

16:17 30 октября 2019 243
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 31 октября, — хороший день для флирта, знакомств и для романтической переписки.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака.

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Овен

Овны, не теряйте границу между уверенностью и самоуверенностью, тогда все будет хорошо.

Телец

Тельцам стоит сосредоточится на своем здоровье и обратиться к врачу.

Близнецы

Хороший день для покупок, можете даже помочь с походом по магазинам друзьям.

Рак

Не пытайтесь переделать то, что невозможно. Не стоит откровенничать о прошлом с любимым человеком.

Лев

Совет звезд: держитесь подальше от конкурентов, они злорадствуют чересчур бурно.

Дева

Постарайтесь оставаться корректными и терпеливыми по отношению к близким людям.

Весы

С вашей проблемой обратитесь за помощью к другу, он найдет решение.

Скорпион

Скорпионов завалят интересными предложениями. Постарайтесь сделать правильный выбор.

Стрелец

Подумайте еще раз, прежде чем начинать какие-то действия, связанные с будущим.

Козерог

Не стоит грустить, пригласите в гости друзей и повеселитесь.

Водолей

Не стоит рисковать и устраивать испытания любимому человеку. Вас ждут приятные растраты.

Рыбы

Возможно знакомство с человеком, от которого зависит ваше будущее. Не принимайте поспешных решений.

Хорошего вам дня!

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