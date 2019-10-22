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Украина

Кровавое ДТП с Зайцевой: суд снял арест с главного вещдока

13:38 22 октября 2019 590
Лексус Елены Зайцевой
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове Киевский райсуд снял арест с автомобиля Lexus, на котором Елена Зайцева, осужденная на 10 лет колонии, совершила кровавое ДТП.

Как сообщает издание «KHARKIV Today», таким образом суд удовлетворил ходатайство отчима Еленый Зайцевой Василия Зайцева. Эту информацию подтвердил журналистам адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь, выступивший в суде против снятия ареста с автомобиля.

«У нас было три основания для этого. Во-первых, мы указывали, что эта процедура предусмотрена на досудебном следствии или в судебном рассмотрении. Зайцев имел полное право заявлять, как положено. На наш взгляд, они специально проигнорировали требования закона, чтобы не поднимать резонанс. Во-вторых, открыто новое уголовное производство в Госбюро расследований как раз в отношении следствия. И этот автомобиль может быть там дополнительным доказательством. И третье. Это, по факту, металлолом», — цитирует издание защитника.

Дмитрий Марцонь полагает, что автомобиль могут повторно арестовать следователи ГБР. По его словам, теоретически, средства от его реализации могут пойти на выплату компенсации пострадавшим, которые до сих пор не получили денег — Елену Зайцеву и другого участника ДТП Геннадия Дронова обязали компенсировать пострадавшим порядка восьми миллионов гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат потерпевших Лариса Матвеева заявляла, что Елена Зайцева и Геннадий Дронов не провели добровольного возмещения ущерба пострадавшим. Также, по ее словам, нет реакции от страховых компаний, который страховали гражданскую ответственность обоих водителей.

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