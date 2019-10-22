День работников рекламы 2019: картинки, поздравления, смс

Общество и люди

23 октября в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники рекламы.

«ФАКТЫ» сделали подборку картинок и поздравлений, которые понравятся вашим друзьям.

У рекламщиков сегодня

Праздник намечается,

День трудяг промоушна

Нынче отмечается.

Креативных вам идей

От души желаю,

Будьте счастливы, ребята.

В общем, поздравляю.



***

С Днем работником рекламы!

Пусть сбываются все планы,

Жизнь наполнится добром!

Все заботы на потом

Ты оставь, ну, а сегодня

Песен, танцев будет море,

Собери своих друзей,

Праздник встреть повеселей!



***

Рекламисты всех мастей,

Создатели идеи,

Вы в профессии своей

Очень преуспели!

Я поздравить вас хочу

С праздником прекрасным.

В творчестве пусть и в семье

Будет все прекрасно.

***

Работник рекламы, задача твоя сложна и важна. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом, ничуть не приукрашивая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные поздравления и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полёта фантазии. С праздником!



А о том, как трудятся работники рекламы, читайте в интервью «ФАКТАМ» украинского режиссера Михаила Коротеева.

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