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День работников рекламы 2019: картинки, поздравления, смс
23 октября в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники рекламы.
«ФАКТЫ» сделали подборку картинок и поздравлений, которые понравятся вашим друзьям.
У рекламщиков сегодня
Праздник намечается,
День трудяг промоушна
Нынче отмечается.
Креативных вам идей
От души желаю,
Будьте счастливы, ребята.
В общем, поздравляю.
***
С Днем работником рекламы!
Пусть сбываются все планы,
Жизнь наполнится добром!
Все заботы на потом
Ты оставь, ну, а сегодня
Песен, танцев будет море,
Собери своих друзей,
Праздник встреть повеселей!
***
Рекламисты всех мастей,
Создатели идеи,
Вы в профессии своей
Очень преуспели!
Я поздравить вас хочу
С праздником прекрасным.
В творчестве пусть и в семье
Будет все прекрасно.
***
Работник рекламы, задача твоя сложна и важна. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом, ничуть не приукрашивая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные поздравления и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полёта фантазии. С праздником!
А о том, как трудятся работники рекламы, читайте в интервью «ФАКТАМ» украинского режиссера Михаила Коротеева.
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