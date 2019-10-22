24.72 / 25.00 27.43 / 27.88
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День работников рекламы 2019: картинки, поздравления, смс

0:04 23 октября 2019 5
День работника рекламы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

23 октября в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники рекламы.

«ФАКТЫ» сделали подборку картинок и поздравлений, которые понравятся вашим друзьям.

День рекламщика

У рекламщиков сегодня
Праздник намечается,
День трудяг промоушна
Нынче отмечается.

Креативных вам идей
От души желаю,
Будьте счастливы, ребята.
В общем, поздравляю.

День рекламщика
***
С Днем работником рекламы!
Пусть сбываются все планы,
Жизнь наполнится добром!
Все заботы на потом

Ты оставь, ну, а сегодня
Песен, танцев будет море,
Собери своих друзей,
Праздник встреть повеселей!

День рекламщика
***
Рекламисты всех мастей,
Создатели идеи,
Вы в профессии своей
Очень преуспели!

Я поздравить вас хочу
С праздником прекрасным.
В творчестве пусть и в семье
Будет все прекрасно.

День рекламщика

***
Работник рекламы, задача твоя сложна и важна. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом, ничуть не приукрашивая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные поздравления и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полёта фантазии. С праздником!

День рекламщика
А о том, как трудятся работники рекламы, читайте в интервью «ФАКТАМ» украинского режиссера Михаила Коротеева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Кадр с монитора&nbsp;— мальчик и «призрак»

Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром (фото)

Кадр из видео с привидением

Девушка отправила парню видео-селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением (фото, видео)

Меган Маркл

Меган Маркл в фиолетовом и Кейт Миддлтон в платье с принтом под кораллы: герцогини появились на публике в новых нарядах (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер