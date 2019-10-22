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Общество и люди

Готовьтесь: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает и выпадет снег

12:00 22 октября 2019 829
Мокрый снег
Инф. «ФАКТОВ»

После ощутимого похолодания, которое прогнозируется с понедельника, 28 октября, 30−31 октября в Украине может пойти мокрый снег.

Такой предварительный прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко. А на этой неделе в стране будет по-прежнему сухо и туманно. По ее словам, такую погоду в центре и на востоке Европы со среды, 23 октября, будет определять антициклон Majla 2.

Температура воздуха — до + 16 + 21 градуса. В столице 23 октября будет туманным, дожди маловероятны, температура воздуха 17 + 19 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бабье лето 2019 года в Киеве поставило четыре температурных рекорда. В частности, после полудня 19 октября температурный максимум достиг +23,3 градуса, что на 2,1 градуса выше, чем предыдущий рекорд теплой погоды, который был зафиксирован в этот день в 1957 году.

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