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Рейтинг Зеленского начал падать: опубликованы результаты свежего соцопроса
Рейтинг президента Владимира Зеленского, с которым он победил на президентских выборах, в октябре упал по сравнению с сентябрем, когда главу государства поддерживали те же 73 процента украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованного в понедельник, 14 октября.
Данные сравниваются с результатами исследования КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября 2019.
Согласно опросу, положительно относятся к деятельности президента Зеленского в октябре 66% (73% в сентябре), негативно — 9%, в сентябре таких было 7%.
Кроме того, уровень одобрения снизился и у членов президентской команды. Так премьер-министра Алексея Гончарука поддерживают только 10% (в сентябре — 17%), спикера Дмитрия Разумкова 27% (в сентябре — 33%).
Почти стабильным остается рейтинг у Петра Порошенко. К нему негативно относится 65% (в сентябре — 64%), а позитивно 11% (в сентябре — 12%).
Опрос проводился с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины от 18 лет со всех регионов, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
Напомним, последние действия команды нового президента вызвали бурную негативную реакцию в украинском обществе. Согласование так называемой «формулы Штайнмайера» и объявленное разведение войск на Донбассе привели к тому, что сотни тысяч украинцев вышли на акции протеста.
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