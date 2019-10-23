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В семье Анны Ризатдиновой случилось горе
В семье титулованной украинской гимнастки, участницы шоу «Танці з зірками» Анны Ризатдиновой случилось горе. Ушел из жизни ее очень близкий человек — дедушка. О трагедии сообщила сама Анна в Instagram, опубликовав фото с ним. В посте спортсменка называет дедушку своим героем и советует покрепче обнять родных, ценить их, пока они есть.
«Почему в жизни происходит такая переоценка ценностей только после потери близких!!! Я счастлива, что он смотрел Олимпийские Игры, и успел увидеть меня на главном паркете страны. Дедушка гордился мной и всегда верил в меня! Обнимите своих родных!!! Важнее этого нет ничего», — написала Анна.
Ризатдинова ранее рассказывала, что бабушка с дедушкой внесли особый вклад в ее воспитание. Они жили в Симферополе, где родилась Анна.
Сейчас Ризатдинова, обладательница бронзовой медали Олимпийских игр, является фавориткой шоу «Танці з зірками». Эфир за эфиром она восхищает судьей и телезрителей своими танцами.
Недавно Анна рассталась с бизнесменом Александром Онищенко и теперь строит самостоятельную жизнь и воспитывает сына.
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