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В Москве госпитализировали Елену Малышеву (видео)
Известная российская телеведущая Елена Малышева госпитализирована в Москве с гипертоническим кризом.
Сама Малышева снимала свою госпитализацию и транслировала все в Instagram.
58-летняя телеведущая заявила, что у нее впервые такое высокое давление — 200 на 130 миллиметров ртутного столба.
«Давление — это всегда угроза инсульта. Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно», — написала Малышева.
Вот советы от ведущей программ «Здоровье» и «Жить здорово!»:
«Вызовите «скорую помощь».
Если вы один дома, откройте входную дверь, чтобы «скорая» могла войти, если вы потеряли сознание. Я была одна, и все это сделала.
Выпейте капотен. Он очень медленно снижает давление. Это хорошо. Быстро снижать давление нельзя.
Если даже врачи «скорой помощи» снизили вам давление, все равно не отказывайтесь от госпитализации. С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения.
Вот список анализов, которые обязательно должны быть сделаны:
биохимический с анализ крови — креатинин, электролиты (калий, магний, натрий), ТТГ, холестерин, гликированный гемоглобин, анализ мочи. Обязательные тесты: ЭКГ, эхокардиография, если с почками что-то не так по анализам — УЗИ почек; возможно, потребуется КТ головы".
Кстати, все анализы Малышевой сделали, но причины высокого давления не нашли.
Напомним, что Елена Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года рассказывает телезрителям о здоровье.
Ранее она назвала три препарата, которые нужно принимать ежедневно после 50-ти лет.
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