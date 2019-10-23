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В Москве госпитализировали Елену Малышеву (видео)

11:00 23 октября 2019 1144
Елена Малышева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная российская телеведущая Елена Малышева госпитализирована в Москве с гипертоническим кризом.

Сама Малышева снимала свою госпитализацию и транслировала все в Instagram.

58-летняя телеведущая заявила, что у нее впервые такое высокое давление — 200 на 130 миллиметров ртутного столба.

«Давление — это всегда угроза инсульта. Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно», — написала Малышева.

Вот советы от ведущей программ «Здоровье» и «Жить здорово!»:

«Вызовите «скорую помощь».

Если вы один дома, откройте входную дверь, чтобы «скорая» могла войти, если вы потеряли сознание. Я была одна, и все это сделала.

Выпейте капотен. Он очень медленно снижает давление. Это хорошо. Быстро снижать давление нельзя.

Если даже врачи «скорой помощи» снизили вам давление, все равно не отказывайтесь от госпитализации. С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения.

Вот список анализов, которые обязательно должны быть сделаны:

биохимический с анализ крови — креатинин, электролиты (калий, магний, натрий), ТТГ, холестерин, гликированный гемоглобин, анализ мочи. Обязательные тесты: ЭКГ, эхокардиография, если с почками что-то не так по анализам — УЗИ почек; возможно, потребуется КТ головы".

Кстати, все анализы Малышевой сделали, но причины высокого давления не нашли.

Напомним, что Елена Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года рассказывает телезрителям о здоровье.

Ранее она назвала три препарата, которые нужно принимать ежедневно после 50-ти лет.

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