Здоровье и медицина

Если вовремя не снять гипертонический криз, он может привести к инфаркту или инсульту

Человек, страдающий гипертонией, обычно опасается резкого скачка давления. Даже у тех, кто дисциплинированно и аккуратно принимает лекарства, назначенные врачом, может развиться гипертонический криз — лекарство не смогло удержать давление в норме, и оно рвануло вверх. Если его не остановить, дело может закончиться инсультом или инфарктом.

«У гипертоников сосудистые стенки теряют эластичность и становятся жесткими»

— При гипертонии сосудистые стенки теряют эластичность, становятся жесткими (ригидными), — рассказывает практикующий кардиолог, заведующий кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда и блоком интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 5 доктор медицинских наук, профессор Валерий Батушкин. — И резкое повышение давления опасно: оно может привести к разрыву сосуда, усилить образование тромбов. В случае, когда тромб перекрывает кровоснабжение головного мозга, возникает инсульт.

— Как помочь человеку с гипертоническим кризом?

— Помощь зависит от того, какой это криз — неосложненный или осложненный. В первом случае у человека повышается давление, возникают головная боль, учащенное сердцебиение, покраснение кожи, повышенная потливость. Пациент излишне возбужден или, наоборот, угнетен. Лечение такого криза назначает и контролирует терапевт. Больной может находиться дома. Врач, кроме коррекции базисной терапии, применяет гипотензивные препараты скорой помощи, объясняет, как их правильно принимать.

Гораздо сложнее справиться с осложненным кризом. Его причиной могут быть как энцефалопатические (связанные с неврогенной симптоматикой), так и кардиальные изменения. Оба по-своему опасны, но более грозным я считаю первый вид криза.

— Почему?

— У человека резко возникают головокружение, тошнота с позывами на рвоту, появляется шаткость походки. Он жалуется на появление мушек перед глазами, затруднение речи: она становится тянущей. Это симптомы транзиторной ишемической атаки, или церебрального криза. Такая атака, по сути, — предвестник инсульта. Чтобы уберечь больного от развития острого нарушения мозгового кровообращения, нужна помощь не только терапевта и кардиолога, но и невролога.

— Какое обследование рекомендуется пройти?

— Проверить сосуды на УЗИ с эффектом Доплера, чтобы выявить холестериновые бляшки, изменения в сосудистой стенке, сделать липидограмму, по возможности — МРТ головного мозга. Учитывая результаты исследований, врач назначит лекарства.

— А как проявляется кардиальный гипертонический криз?

— Он чаще развивается у тех, кто страдает сердечной недостаточностью. Больной жалуется на внезапное появление одышки, боль за грудиной, учащенное сердцебиение, нарушение сердечного ритма в виде перебоев в работе сердца. Кардиальный сосудистый криз может привести к острой сердечной недостаточности, застою в легких или к инфаркту. Если грамотно уменьшить давление, то кровоток в сосудах улучшится, и беда минует.

«Паническая атака нарушает слаженную работу всех органов, но особенно опасна для сердца и сосудов»

— Как в такой ситуации поддержать нормальное давление, защитить сосуды и внутренние органы?

— Применяются два типа препаратов. Одни предназначены для скорой помощи. Эти лекарства действуют быстро и сильно снижают давление. Зачастую их принимают под язык. Внутримышечные инъекции ничем не лучше таблеток или капель, даже наоборот: работают медленнее, их труднее дозировать. Кроме того, чаще возникают осложнения, особенно если укол делал не специалист.

Второй тип лекарств рассчитан на курсовой прием. Это мягкие препараты, действующие спустя определенное время после приема, когда происходит накопительный эффект. Они сильно не снижают давление, но при регулярном приеме предупреждают его повышение. Эти лекарства не подходят для помощи при кризах. А для регулярного приема не годятся лекарства скорой помощи.

— Какое снижение давления при кризе безопасно?

— Нельзя очень резко снижать давление, поскольку можно ухудшить неврологическую симптоматику. В первые часы допустимо не более 40 миллиметров ртутного столба. Например, если давление было 180 на 100, стоит снизить его до 140 на 80, а не до 120 на 70. У пожилых больных, которые перенесли инсульт или инфаркт, снижать уровень нужно еще меньше: на 20 единиц.

— Стресс связан з возникновением криза?

— Да, ведь гипертония — во многом психосоматическое заболевание, часто ее еще называют болезнью стресса. Доказано: мнительные люди, живущие в постоянном состоянии тревоги и переживаний, которые принимают все близко к сердцу и реагируют слишком остро, чаще сталкиваются с проблемой повышенного давления. Паническая атака (как обострение хронического стресса) становится мощным двигателем, провоцирующим появление гипертонического криза, а впоследствии — развитие инфаркта или инсульта.

— Что такое паническая атака?

— Это мучительный приступ тревоги, который невозможно взять под контроль. Человек испытывает страх, панику, у него потеют ладони, учащается сердцебиение, его бросает то в жар, то в холод, возникает дрожь и может появиться ощущение, будто легким не хватает воздуха. Резко повышается артериальное давление — до 180—200 миллиметров ртутного столба, что сопровождается сильным головокружением и предобморочным состоянием.

Такие симптомы могут возникать у психически здорового человека, который переживает острую стрессовую реакцию или хронический стресс, имеет гормональные проблемы либо вегетативную дисфункцию. Паническая атака нарушает слаженную работу всех органов, но сильнее всего страдает сердечно-сосудистая система. Если приступ паники продолжается слишком долго, то нередко заканчивается гипертоническим кризом, а затем — инфарктом или инсультом.

— Как помочь человеку, переживающему паническую атаку, чтобы она не переросла в сильный гипертонический криз?

— До приема препаратов скорой помощи или вместе с ними нужно дать успокаивающие и снимающие тревогу лекарства. Это всем известные корвалол или корвалдин, либо средства на основе валерианы, пустырника, пиона, мяты.

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